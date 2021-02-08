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MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları

MEB, Bursluluk Sınavı başvurularını başlattı. Bursluluk Sınavına başvurmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde başvurularını MEB aracılığı ile yapabilecekler. 2021 yılı Bursluluk Sınavına başvurmak için istenilen şartlar ve başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylar haberimizde.

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:10
MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları
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MEB tarafında ilköğretim ile ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere yönelik verilen bursları almak isteyen öğrenciler, bursluluk sınavı için başvuru yapacak. Başvurular 8 Şubat 2021 tarihinde başlarken öğrenciler başvuru için istenen şartlar ile detayları araştırıyor.

Bursluluk sınavına nasıl başvuruluyor?

Bursluluk sınavına başvurmak isteyen öğrenciler başvurularını, http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapacaklar. Bursluluk sınavları için başvurular 08 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Bursluluk sınavına başvurmak için istenilen şartlar neler?

  1. T.C ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olunması,
  2. Mevzuatta belirtilmiş olan kayıt ile kabul şartlarını taşıyor olmak,
  3. Ortaokul, imam hatip ortaokulu ya da özel eğitim okullarında 5., 6., 7., ya da 8. Sınıf ile ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfında, 9., 10., ve 11., sınıf öğrencisi olunması,
  4. İlköğretim ile ortaöğretim okullarında, sınavın yapılacağı ders yılı içinde okul değiştirme yaptırımı veya da cezası almamış olunması,
  5. Ailenin bir önceki mali yıla dair yıllık gelir toplamından kişi başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilmiş olan MEB okul pansiyon ücretinin minimum 4 katını geçmeyecek olması şartı ile maddi imkanların bulunmuyor olması.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

Sınava girilecek yerler sınav tarihinin minimum 7 gün öncesinde, sınavın sonuçları da 18 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, kılavuz ile ilgili mevzuata www.meb.gov.tr ile odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabilecekler.



Son Güncelleme: 08.02.2021 15:10
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Meb2021İOKBSşartları
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