MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları

MEB tarafında ilköğretim ile ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere yönelik verilen bursları almak isteyen öğrenciler, bursluluk sınavı için başvuru yapacak. Başvurular 8 Şubat 2021 tarihinde başlarken öğrenciler başvuru için istenen şartlar ile detayları araştırıyor.
Bursluluk sınavına nasıl başvuruluyor?
Bursluluk sınavına başvurmak için istenilen şartlar neler?
- T.C ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olunması,
- Mevzuatta belirtilmiş olan kayıt ile kabul şartlarını taşıyor olmak,
- Ortaokul, imam hatip ortaokulu ya da özel eğitim okullarında 5., 6., 7., ya da 8. Sınıf ile ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfında, 9., 10., ve 11., sınıf öğrencisi olunması,
- İlköğretim ile ortaöğretim okullarında, sınavın yapılacağı ders yılı içinde okul değiştirme yaptırımı veya da cezası almamış olunması,
- Ailenin bir önceki mali yıla dair yıllık gelir toplamından kişi başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilmiş olan MEB okul pansiyon ücretinin minimum 4 katını geçmeyecek olması şartı ile maddi imkanların bulunmuyor olması.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
Sınava girilecek yerler sınav tarihinin minimum 7 gün öncesinde, sınavın sonuçları da 18 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, kılavuz ile ilgili mevzuata www.meb.gov.tr ile odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabilecekler.
Son Güncelleme: 08.02.2021 15:10