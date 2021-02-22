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MEB 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullarda yüz yüze eğitime geçileceğinin açıklanmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detayları...

22 Şubat 2021 Pazartesi 16:21
MEB 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlıyor?

Bakan Selçuk açıklamasında, 1 Mart 2021 tarihinde ilkokulların tüm sınıflarının açılmasını ancak ilkokul öğrencilerinini yine seyrek bir şekilde haftada 2 gün olarak eğitime devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, özel eğitim okullarının da eğitim vermeye başlayacağını belirtti.

8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlıyor?

8 ve 12. sınıf öğrencileri için de yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin birebir çalışmaları ve sınava hazırlıkları önemli olduğu için yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Okullar Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile açılacak.

Lise sınavları ne zaman?

Lise sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmişti. Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin önceki dönemden kalan sınavlarının Mart ayında yüz yüze yapılacağını açıkladı. Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri daha önce de olduğu gibi yine velilerinin kararına bağlı olacak. İsteyen veliler çocuklarını okula gönderebilecekken, istemeyenlerin ise okula yazılı beyanda bulunmaları gerekecek. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler de müfredattan sorumlu tutulacak.

Ortaokullar yüz yüze eğitime geçecek mi?

Ortaokullarda 5,6 ve 7. sınıfların uzaktan eğitim ile devam etmelerine karar verildi. 

İlkokul ve Ortaokul düzeyinde eğitime veren özel okullar

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart tarihi ile haftanın 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bilim ve Sanat Merkezleri de yüz yüze eğitim programına dahil olacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip okulllarındaki hem yüz yüze hem uzaktan eğitimler bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olarak yapılacak.

Köy okulları ve Anaokulları açılacak mı?

Ziya Selçuk, köylerdeki salgın durumunun çok ciddi olmaması sebebiyle 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla yüz yüze eğitim ile başlama kararı aldıkladını ifade etti. Ayrıca bağımsız anaokullarının tümünün 15 Şubat'ta tam zamanlı olarak açılacağını söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimZiya Selçuk
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