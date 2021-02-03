MEB 2021 görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

MEB tarafından düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihi belli oldu. Başvurular 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılmıştı. Sınavın 6 Aralık 2020’de yapılması beklenirken, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

MEB görevde yükselme sınavı ne zaman?

Ek başvurular ne zaman alınacak?

MEB, daha önce ertelenen görevde yükselme sınav tarihini açıkladı. Merkez ve Taşra Teşkilatı2-4 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

26 Ekim – 5 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan başvuru dönemini kaçıran kişiler için ek başvuru tarihleri belirlendi. Adaylar 4-8 Şubat 2021 arasında ek başvurularını yapabilecekler.