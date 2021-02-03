MEB 2021 görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

MEB tarafından düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihi belli oldu. Başvurular 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılmıştı. Sınavın 6 Aralık 2020’de yapılması beklenirken, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
MEB görevde yükselme sınavı ne zaman?
Ek başvurular ne zaman alınacak?
26 Ekim – 5 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan başvuru dönemini kaçıran kişiler için ek başvuru tarihleri belirlendi. Adaylar 4-8 Şubat 2021 arasında ek başvurularını yapabilecekler.
Son Güncelleme: 03.02.2021 20:47