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MEB 2021 Eş durumu tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

Eş durumu tayin sonuçları 2021 yılında araştırılmaya başlandı. MEB'e bağlı okullarda görevli olan öğretmenlerin nedenlere bağlı yer değiştirmelerinde 2. aşama başvuru işlemleri sonrasında gözler atama sonuçlarında.

29 Ocak 2021 Cuma 19:04
MEB 2021 Eş durumu tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı
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22-26 Ocak tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam eden öğretmenlere özür grupları atama işlemi tamamlandı. 2021 yılında öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, maluliyet ve diğer nedenlerle yer değiştirme başvurularının sona ermesiyle sonuç beklentisi başladı.

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı özür grubuna atama takvimine göre bugün engelli grubuna atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adaylar, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak özür grubu atamanın sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

https://personel.meb.gov.tr/

MEB tarafından konuya ilişkin gelen açıklama şu şekilde;

"MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."

MEB mazerete bağlı yer değiştirmeler nasıl yapılır?

Öğretmenlerin tercihleri ​​ön planda tutularak hizmet puanlarının üstünlüğüne göre yer değiştirme yapılır. Hizmet puanlarının itliği durumunda; Daha önce öğretmenliğe başlayan, daha uzun öğretim tecrübesine sahip olanlara öncelik verilir; Eşitlik devam ederse, seçilen öğretmene bilgisayar kurasıyla karar verilir.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:04
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DurumTayinÖğretmenAtamaözürGrubu
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