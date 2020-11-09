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MEB 2020 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Tatil olacak günler ve resmi tatiller vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu günlerden birisinin 10 Kasım olup olmadığı araştırılmaktadır. 10 Kasım resmi tatil değildir ve dersler devam etmektedir. Yarı yıl tatili ise 16 Kasım'da başlayacaktır.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:06
MEB 2020 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
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Veliler ve öğrenciler tarafından 10 Kasım’ın tatil olup olmadığı, yarı yıl tatiline ne kadar kaldığı merak ediliyor. Önümüzdeki eğitim döneminde tatil olan,


1 Ocak Cuma Yılbaşı, 23 Nisan Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayısıs Cuma İşçi Bayramı, 19 Mayısıs Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23, 24, 25 ve 26 Mayısıs Ramazan Bayramı günleri bulunmaktadır.  10 Kasım günü resmi tatil sayılmamaktadır. Bu sebeple okul ve canlı dersler devam etmektedir.

2020 yılı ara yıl tatili yani sömestr ise ilk olarak 16 ile 20 Kasım arasında ikinci ara yıl tatili ise 25 Ocak ile 5 Şubat 2021 arasında yapılacaktır.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
YarıyılSömestr
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