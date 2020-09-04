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MEB 2020 LGS tercih tarihleri ne zaman? Liseler için tercih başlangıç tarihleri

MEB 2020 LGS tercih tarihleri ne zaman? Liseler için tercih başlangıç tarihleri ile ilgili yeni ayrıntılar 4 Eylül 2020 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 4 Eylül 2020 gününe ait MEB 2020 LGS tercih tarihleri ne zaman? Liseler için tercih başlangıç tarihleri hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:19
MEB 2020 LGS tercih tarihleri ne zaman? Liseler için tercih başlangıç tarihleri
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu meb.gov.tr adresinde bulunuyor. LGS çerçevesinde lise tercihi 20 Temmuz itibariyle başlayıp 29 Temmuz 2020 saat 17.00’de tamamlandı. MEB, LGS çerçevesinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların tercih sayıları 5’ten 10’a çıkarıldı.

LGS tercih kılavuzu duyuruldu


MEB, LGS Tercih ve Yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinden yayınladı. Adaylar tercihlerini 20 Temmuz – 29 Temmuz 2020 tarihleri içerisinde yapıldı. Açıklanan takvime göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları da 16 Temmuz tarihinde başladı ve 29 Temmuz tarihinde ise bitti.

Bütün öğrencilere yerel yerleştirme fırsatı

Sınavda ter döken adaylar ve merkezi sınav puanı dahil olmak üzere bütün adaylar yerel yerleştirmelerle öğrenci alan okulları tercih edecekler. Yerleştirmeyle öğrenci alan okulların tercih yapmaması durumunda tercih ekranı yeniden açılmayacak. Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olacak şekilde 3 sınıfta tercih yapacaklardır.Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini bitirmemiş olan öğrenciler, tercih yapmayacaklardır.

2020 LGS’ye girmeyen adaylar yerel yerleştirme ile okullara yerleşecek

Merkezi sınava girmemiş adaylar yerel yerleştirmeyle alan okul ve pansiyonlu okulları tercih edebilecek. Mesleki Eğitim Merkezi ile açık lise tercihleri esas nakillerin tamamlanmasını müteakip yapılabilmekteydi. Kılavuzdaki değişiklikle nakillerde adaylar açık lise veya Mesleki Eğitim Merkezlerini tercih edebildi.



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:19
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