MEB 2020 İOKBS Bursluluk parası ne zaman ödenecek? İOKBS burs ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?

BURSLULUK PARASI NE KADAR OLACAK?

İOKBS yani burs ödemeleri geçen yıl 260 lira olarak hesaplara yatırıldı. 2020-2021 akademik yılı burs ödemelerinin artması bekleniyor. Burs miktarının 290 TL olması beklenmektedir.

BURSLULUK PARASI (İOKBS) NE ZAMAN YATACAK?

Bursların ödenmesi için net bir tarih bulunmamaktadır.Burs Sınavı Kılavuzunda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

"Öğrencilerin bursları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullarda staj kuralları, Burslar, Sosyal Yardımlar ve Okul Binası hükümlerine göre burs sınavı ile okula giriş tarihinden itibaren Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bakanlıkça ilk ve ortaokul öğrencilerine ödenen burslar illere göre değişiklik gösterir. Ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.