İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

MEB 2020 İOKBS Bursluluk parası ne zaman ödenecek? İOKBS burs ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sağlanan burs parasının ödenip ödenmediği merak edilen konular arasındadır. İOKBS bursları olarak da bilinen burs ücreti, Ekim ayı sonunda birçok öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Peki burs (İOKBS) ne zaman ödenecek? 2020 Bursundan gelen para hesaplara ne zaman yatacak?

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:28
MEB 2020 İOKBS Bursluluk parası ne zaman ödenecek? İOKBS burs ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Takip Et:

BURSLULUK PARASI NE KADAR OLACAK?

İOKBS yani burs ödemeleri geçen yıl 260 lira olarak hesaplara yatırıldı. 2020-2021 akademik yılı burs ödemelerinin artması bekleniyor. Burs miktarının 290 TL olması beklenmektedir.

BURSLULUK PARASI (İOKBS) NE ZAMAN YATACAK?


Bursların ödenmesi için net bir tarih bulunmamaktadır. MEB Burs Sınavı Kılavuzunda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

"Öğrencilerin bursları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullarda staj kuralları, Burslar, Sosyal Yardımlar ve Okul Binası hükümlerine göre burs sınavı ile okula giriş tarihinden itibaren Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bakanlıkça ilk ve ortaokul öğrencilerine ödenen burslar illere göre değişiklik gösterir. Ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebBursIlkokulOrtaokul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:'“2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz”'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:'“2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz”'
Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi
Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi
Bitlis'te bir okul karantinaya alındı
Bitlis'te bir okul karantinaya alındı
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!

Popüler Haberler

MEB 2020 İOKBS Bursluluk parası ne zaman ödenecek? İOKBS burs ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?
KPSS ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç açıklama tarihi belli oldu
Yemin dizisi Feride (Cansu Tuman) kimdir?
Çalışan annelere aylık 100 Euro nakit desteği! 100 Euro başvuru şartları neler, ödemeden kimler yararlanabilir?
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2020
Rastgele mi yazılır, yoksa rasgele mi? TDK'ya göre doğru yazımı nasıldır?
Alev Alev dizisinde Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Can Adıgüzel
İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2020
Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Emanet devam eder mi?
Annem fimi konusu nedir? Annem' TV'de ilk kez Kanal D'de
2020 TEB yeni yıl ihtiyaç kredisi kampanyası
Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarıı ve hayat hikayeleri
Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi
Netflix Aşk 101 dizisi nerede çekildi? Aşk 101 dizisi nerede hangi okulda lisede çekildi?
USB bellek virüslü mü, nasıl anlaşılır?
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Gain medya nedir? Dijital platform GAİN medya kime aittir?
Devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır? Devlet geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler!
Bim'de satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Exxen Zehirli Çiçekler'in konusu ve oyuncu kadrosu
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet inceleme ve kullanıcı yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.