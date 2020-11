MEB 2020 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

AOL sınavları için geri sayım başladı. İlan edilen sınav tarihi yaklaştıkça sınav yerlerinin birkaç gün önceden ilan edileceği biliniyor. Açık Lise öğrencisi olarak eğitimine devam eden binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına odaklanmış durumda.

AÖL Sınav Tarihi Ne Zaman?

Hepimizin bildiği gibi, AOL sınavı önümüzdeki hafta sonu (Cumartesi-Pazar) yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2021 öğretim yılı çalışma takvimine göre AÖL sınavı 5-6 Aralık tarihleri ​​arasında yapılacak.

AÖL 1. Dönem Sınavları Ertelendi Mi?

Koronavirüs önlemlerinin artmasının ardından gündemde Açık öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ertelenmesi de yer aldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB) tarafından gönderilen resmi yazı, açık öğretim sınavlarının planlandığı gibi 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağını belirtti.

AÖL Sınav Yerleri Açıklandı Mı?

Açık Öğretim 1. dönem sınavları için yerler henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce duyurulur. Buna göre, sınava giriş yerlerinin 2 Aralık Çarşamba günü açıklığa kavuşması bekleniyor.

AÖL Sınavları Nasıl Yapılıyor?

MEB Açık Lisesi AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda merkezi olarak düzenlenmektedir.

Her sorunun 4 seçeneği olacaktır. Her ders için 20 soru sorulacaktır. Her doğru cevap 5 puan değerinde olacaktır. Yanlış cevaplar, doğru cevapları ortadan kaldırmayacaktır. Sınavlar Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

AÖL Sınav Takvimi- 2020 2021

2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık öğretim lise 1. yarıyıl İlk kayıt ve kayıt yenileme 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ders ve sınav seçme merkezi güncelleme işlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. yarıyıl sınav giriş belgelerinin sistem'de yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 5-6 Aralık 2020