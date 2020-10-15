MEB 2020-2021 yılı tatil tarihleri belli mi? Okullar ne zaman ara tatile girecek olacak? MEB okul takvimi

İlk dönemin ara tatili, 16. 10. 2020 tarihinde Pazartesi günü başlangıcını yapacak ve 20. 10. 2020 Cuma gününde tatil bitecektir,

Yarıyıl tatili ise 25. 01. 2021 tarihinde Pazartesi günü başlangıcını yapacak ve 05. 02. 2021 Cuma gününde tatil bitecektir,

İkinci dönem ise 08. 02. 2021 Pazartesi günü açılacak ve 18. 06. 2021 Cuma gününde dönem bitecektir,

İkinci dönemin ara tatili ise 12. 04. 2021 Pazartesi tarihinde başlangıcını yapacak ve 16. 04. 2021 Cuma gününde tatil bitecektir.

Ara Tatiller:

12 Ekim 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanması yapılan yüz yüze eğitime dönüş, ikinci seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. İlkokul 2, 3 ve 4 sınıflar, köylerde yer alan okullar, 8 ile 12’ inci sınıflar ve lise hazırlık sınıfına gitmekte olan özel ihtiyaçlı öğrenciler yüz yüze eğitim sistemine geçiş yapmıştır. Öğrencilerin merakla beklediği ara tatil ise 16 Kasım itibarı ile başlayacaktır.