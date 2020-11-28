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MEB 2020-2021 İlkokul, ortaokul liseler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?

Artan vaka sayıları ile birlikte eğitime tekrar ara verilmesi pek çok veli ve öğrenci tarafından okullar ne zaman açılacak sorusunun araştırılmasına neden oldu. Veliler ve öğrenciler, MEB 2020-2021 ilkokul, ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 13:20
MEB 2020-2021 İlkokul, ortaokul liseler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?
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Özellikle pandemi sürecinde pek çok öğrenci ve veli tarafından merak edilen gelen okullar ne zaman açılacak sorusu tekrar günceme geldi. 23 Kasım – 4 Ocak tarihleri arasında vaka sayılarının yüksek olması nedeni ile okulların tekrar online eğitime geçmesi sonrasında veliler ve özellikle öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 6 – 20 Kasım arasında yapılan ara tatil sonrasında 81 ile yüz yüze eğitime ara veriliyor genelgesi gönderildi. Genelgeye göre 4 Ocak tarihine kadar öğrencilerin uzaktan eğitimde olacağı daha sonrasında ise vaka sayılarına göre okulların açılıp açılmayacağına karar vereceği açıklandı.

Okullar ne zaman açılacak?

MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan salgın nedeni ile okulların başlatılan yüz yüze eğitimlerine 20 Kasım Cuma ile 4 Ocak Pazartesi arasında yeniden online geçildiği yüz yüze olan tüm eğitim öğretimlere ara verildiği belirtildi.

Bakan Selçuk artan vakaların 4 Ocak tarihine kadar beklenilen ve istenilen seviyeye indirilmesi halinde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıklarken vaka sayıları bu şekilde devam ederse sene sonuna kadar okulların online olarak devam edebileceğine işaret etti.

Okul sınavları ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk açıklamalarında sınav konularına da değinirken 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan veya yüz yüze olmak üzere hiçbir eğitim kurumunda sınav yapılmayacağını belirtti. 31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılması beklenen sınavlarda ise yüz yüze ve online olarak görülen derslerden genel bir sınav yapılacağının altı çizildi.

Resmi ve özel anaokulları yüz yüze eğitim verebilecek

Bakan Selçuk resmi ve özel ana okulu, ana sınıfı ve uygulamalı sınıflarda 5 gün yüz yüze eğitim yapılabileceğinin müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 81 il milli eğitim müdürlerine gönderilen yazılar ile birlikte okul öncesi eğitimlerin yüz yüze devam edebileceğinin altı çizildi.

MEB yüz yüze eğitim ile ilgili genelge yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre;

1. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Kasım 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilmiştir.

2. Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler, ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla (canlı dersler, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden) yapılacaktır.


3. İlkokul ve ortaokullarda ilgi (c) Çizelge, imam hatip ortaokullarında ilgi (d) Çizelge, ortaöğretim kurumlarının tamamında ilgi (e) Çizelge, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ilgi (i) Çizelge esas alınarak dersler uzaktan eğitim yoluyla (canlı dersler, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden) işlenecektir.

4. Ortaokullarda ilgi (c) Çizelge’nin Açıklamalar bölümündeki 7. madde, imam hatip ortaokullarında ilgi (d) Çizelge’nin Açıklamalar bölümündeki 4. ve 5. maddeleri doğrultusunda yapılan uygulamalara uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

5. Resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ve takviye kurslarına 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilecektir.

6. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilkokul 3 üncü sınıflara yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Uygulama süreci ve takvimine ilişkin işlemler, okulların yüz yüze eğitime açılmasına kadar ertelenmiştir. Bu süre içerisinde okullara gönderilmiş olan Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ve Öğretmen Yönergeleri Formu (ÖYF) daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.

7. Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

8. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitimi sürdürmek için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir.

9. Öğrencilerin nakillerine ilişkin işlemler için 18 Kasım 2020 tarihine kadar olan başvurular işleme alınacak, yeni başvuru alınmayacaktır. Nakil ve geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin nakil kabul ve ret işlemleri 20.11.2020 Cuma günü okul idareleri tarafından sonuçlandırılacaktır.

10. İlgi (f) yazıda belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin esaslar geçerli olmakla birlikte temel eğitim kurumlarında, ilgi (b) yönetmelik kapsamındaki ortaöğretim kurumlarında sınavlar 31 Aralık 2020 tarihinden sonra okul ortamında yüz yüze yapılacak şekilde planlanacaktır.

11. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ilgi (g) ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ilgi (h) yazıları kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya dayalı dersler 31.12.2020 tarihine kadar yüz yüze olarak gerçekleştirilmeyecektir.

12. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) sağlık kurulu raporu alarak ilk kez eğitsel tanılaması yapılacak bireylere hizmet verilmeye devam edilecektir.

13. BİLSEM öğrenci adayları için yetenek alanları tanılamaları yapılmayacaktır.

14. 5580 sayılı Kanun kapsamında olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek, grup eğitimleri yapılmayacaktır.

15. 5580 sayılı Kanun kapsamında yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 13:20
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