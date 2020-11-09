MEB 2020-2021 eğitim yılı Kasım ayı ara tatil olacak mı? Tatil tarihleri belli mi?

BU YIL ARA TATİL OLACAK MI? İLK ARA TATİL NE ZAMAN UYGULANACAK

Uzaktan eğitim süreci yavaş yavaş yüz yüze eğitime geçse de bu yıl kesintiye uğramayacağını iddia ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında ilan ettiği takvime göre öğrenciler, ilk dönem 16-20 Kasım olmak üzere toplam dokuz gün tatil yapacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni dönem başında yayınlanan takvimde 2020-2021 ara tatil günleri ilan edildi.

Geçen yıl Kasım ve Nisan aylarında uygulanan bir haftalık aranın bu yıl da uygulanacağı ortaya çıksa da, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler bu konuda yeni kararlar alıp almadığını araştırmaya başladı.

MEB Tarafından Yayınlanan Takvime göre;

16-20 Kasım 2020 birinci dönem ara tatili

25 Ocak-5 Şubat 2021 yarıyıl tatili

12-16 Nisan 2021 ikinci dönem ara tatili

18 Haziran 2021 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona ermiş olacak.

Ara Tatillerde Uzaktan Eğitim Devam Edecek mi?

Bakan Selçuk, 2020-2021 yılları arasında salgına dayalı bilimsel verilere baktıktan sonra kesinti olup olmadığına dair net bilgiler paylaşacağını belirtti.

Coronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş yapıyor. 16 Kasım'da EBA TV'de derslere devam eden öğrenciler meraktan mola verecekler mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; " Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonları eğitim olup olmayacağı ucu açık bir senaryodan söz etmiştik." Şeklinde bir bildiri yayınlandı.