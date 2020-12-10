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MEB 2020 2021 AÖL 1.dönem sınavları iptal mi edildi, sınavlar hangi tarihte yapılacak?

MEB 2020 - 2021 AÖL 1.dönem sınav tarihleri iptal mi edildi, sınavlar hangi tarihte yapılacak soruları gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 AÖL sınav takvimine ilişkin duyuru yayınladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:50
MEB 2020 2021 AÖL 1.dönem sınavları iptal mi edildi, sınavlar hangi tarihte yapılacak?
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Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim takviminde değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikler sonrasında Açık Öğretim Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. MEB, AÖL 1.dönem sınavlarının ertelendiği açıklandı.

AÖL sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada AÖL 1.dönem sınavlarının 5-6 Aralık 2020 Cumartesi ve Pazar günlerinden ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

AÖL sınavlarının ertelenmesinin sonucunda yeni sınav tarihleri merak konusu oldu. Bakanlık sınav tarihlerine ilişkin ilerleyen günlerde bir duyuru daha yayınlayacak. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınav yerleri de henüz belirlenmedi.

AÖL sınavları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda yapılmaktadır. Sınavlarda her dersten 20 soru sorulurken her sorunun 4 şıkkı bulunuyor. Her soru için ise 5 puan veriliyor. Ayrıca yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor.



Son Güncelleme: 10.12.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
MebAÖL
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