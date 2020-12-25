İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

MEB 2020 1. dönem yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sınavlar yapılacak mı?

Covid-19 virüsünü nedeni ile öğrenciler eğitim-öğretim hayatlarına uzaktan devam ediyor. Bu nedenle sınavlar yapılmıyordu. Sınavların yüz yüze yapılması hakkında yeni bir karar alındı. İşte detaylar.

25 Aralık 2020 Cuma 15:16
MEB 2020 1. dönem yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sınavlar yapılacak mı?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde sınavların yüz yüze yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Öğrenciler sınavların yapılmasını istemedikleri için sosyal medya hesaplarından bir çok paylaşım yaparak iptal isteklerini dillendirdiler.

Bilim Kurulu’nun 24 Aralık Perşembe tarihinde yapacağı toplantıda bu konuya ilişkin kararlar alınması da bekleniyordu.  Bilim Kurulu kararına göre sınavlara ilişkin sorular cevaplanacaktı. Yapılan toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınavlara ilişkin bir açıklama yapmadı. Kabine Toplantısının ardından açıklama yapılacağı düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebMilliEğitimBakanlığıOnlineEğitimYüzyüzeSınavlarZiyaselçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den son dakika duyurusu! Yüz yüze sınav tarihleri ertelendi
MEB'den son dakika duyurusu! Yüz yüze sınav tarihleri ertelendi
Bakan Selçuk yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu!
Bakan Selçuk yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu!
Bingöl'de jandarma ekipleri 257 öğrenciyle EBA üzerinden trafik dersi verdi
Bingöl'de jandarma ekipleri 257 öğrenciyle EBA üzerinden trafik dersi verdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan salgın sonrasında yapılacak çok iş var paylaşımı geldi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan salgın sonrasında yapılacak çok iş var paylaşımı geldi
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze yapılacak sınavları erteliyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze yapılacak sınavları erteliyor mu?
2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!
2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!

Popüler Haberler

MEB 2020 1. dönem yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sınavlar yapılacak mı?
2020 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Hicri takvimde hangi aydayız?
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları kim kimdir?
TRT Kalk Gidelim yılbaşı özel ve final bölümü konukları kimler olacak?
CZN Burak Gökdelenlerin şehri Dubai’de
0326 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hatay alan kodu kaçtır?
Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
Ptt kargo cumartesi açık olur mu, alım yapıyor mu?
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Kobranın Türkçe sözlükteki anlamı nedir?
Koronavirüs'den dolayı tedavi gören Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Akkul virüsü yendi mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin nereli, yaşı kaç?
Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Türk Halk Müziği Sanatçısından üzücü haber! Engin Nurşani yaşamını yitirdi
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Doya Doya Moda Jürisi Kemal Doğulu neden yok, programdan neden ayrıldı?
Robot Süpürge ve Elektrikli Süpürge karşılaştırması, hangisi daha iyi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.