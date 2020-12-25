MEB 2020 1. dönem yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Sınavlar yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde sınavların yüz yüze yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Öğrenciler sınavların yapılmasını istemedikleri için sosyal medya hesaplarından bir çok paylaşım yaparak iptal isteklerini dillendirdiler.

Bilim Kurulu’nun 24 Aralık Perşembe tarihinde yapacağı toplantıda bu konuya ilişkin kararlar alınması da bekleniyordu. Bilim Kurulu kararına göre sınavlara ilişkin sorular cevaplanacaktı. Yapılan toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınavlara ilişkin bir açıklama yapmadı. Kabine Toplantısının ardından açıklama yapılacağı düşünülüyor.