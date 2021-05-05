MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava göre oluşan Alan Bazlı Taban Puanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü dün binlerce sözleşmeli öğretmenin merakla beklediği sözlü sınav yerlerini açıklamıştı.

Bakanlık kadrolarına sözleşmeli olarak atanmak için binlerce öğretmen geçtiğimiz aylarda ön başvuru yapmış ve bakanlık tarafından belirlenen kontenjanlara göre KPSS puanına göre sıralamalar oluşturuldu ve sözlü sınava hak kazanan öğretmen adayları için sözlü sınav yerleri açıklandı.

Bakanlık tarafından alanlara göre belirlenen kontenjanların 3 katı kadar aday sözlü sınava çağırıldı ve bu adayların sözlü sınav yerleri belli oldu. ADaylar e devlet üzerinden sınava girecekleri sözlü sınav merkezlerini öğrenebildi.

Öte yandan Personel Genel Müdürlüğü az önce resmi intenet sitesi üzerinden sözlü sınav giriş bilgilerine göre oluşan alan bazlı taban puanları duyurdu.

Alan bazlı taban puanlara ulaşmak için tıklayın.