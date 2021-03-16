MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru süreci başladı

MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi terchleri bugünden 20 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Ön başvurular www.ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.
Bununla birlikte kovid-19 sebebiyle karantina uygulamasında olanlar eğer sözlü sınav başvurularını yapamamışlarsa , 17 Mayısıs ve 18 Haziran tarihleri arasında başvurma haklarına sahip olacaklar. Bu durumda olan adayların söz sınavları 21- 25 Haziran arasında olacak.
Atama tercihleri ise 1-6 Eylül arasında yapılacak ve 8 Eylül’de atama sonuçları açıklanacak.
Son Güncelleme: 16.03.2021 19:36