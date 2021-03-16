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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru süreci başladı

Binlerce öğretmen ataması yapılması için beklemektedir. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların başladığını açıkladı. bu süreçle ilgili detayları haberimizde paylaştık. İşte atama sürecine ilişkin detaylar...

16 Mart 2021 Salı 19:36
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru süreci başladı
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MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi terchleri bugünden 20 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Ön başvurular www.ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.

Sözlü sınavın yapılacağı sınav merkezleri  3 Mayısıs’ta belli olacak. 17 Mayısıs-6 Haziran arasında yapılacak olan sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz’da belli olacak. Sözlü sınavla ilgili itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri içinde yapılabilecek ve bu itirazlara ilişkin sonuç 2 Ağustos’da olacak.

Bununla birlikte kovid-19 sebebiyle karantina uygulamasında olanlar eğer sözlü sınav başvurularını yapamamışlarsa , 17 Mayısıs ve 18 Haziran tarihleri arasında başvurma haklarına sahip olacaklar. Bu durumda olan adayların söz sınavları 21- 25 Haziran arasında olacak.

Atama tercihleri ise 1-6 Eylül arasında yapılacak ve 8 Eylül’de atama sonuçları açıklanacak.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:36
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Meb öğretmen AtamasıMeb
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