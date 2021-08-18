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MEB, 20 bin öğretmenin atamaları için tercih tarihini öne çekti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bir son dakika duyurusunda 20 bin öğretmen adayının atama tercihleriyle ilgili yeni tarihin belirlendiği bildirildi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:10
MEB, 20 bin öğretmenin atamaları için tercih tarihini öne çekti!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen adayının atamalarıyla ilgili bir son dakika açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada ise 20 bin öğretmenin atamalarına ilişkin yapılacak tercihlerle ilgili belirlene yeni tarih duyuruldu. Açıklamada ayrıca, atama sonuçlarının da hangi tarihte duyurulacağı da bildirildi.

20 BİN ÖĞRETMENİN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamada 20 bin öğretmenin atamalarıyla ilgili yapılacak olan tercihlerin 29 Ağustos tarihinde başlatılacağı belirtilirken tercih işlemlerinin 3 gün süreceği ve son tercih tarihinin 2 Eylül tarihinde son bulacağı bildirildi.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı yazılı açıklamada ayrıca öğretmene atamalarıyla ilgili tercihlerin tamamlanması sonrasında sonuçların 3 Eylül 2021 tarihinde duyurulacağı aktarıldı.


Son Güncelleme: 18.08.2021 13:10
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