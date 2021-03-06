MEB 20 bin öğretmen ataması için takvimi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adayları tarafından merakla beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimini duyurdu..

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!

Hangi branştan kaç öğretmen atanacağı bilgilerinide paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sürecin 15 Mart tarihinde başlayacağını duyurdu. Bakanlık kadrolarına atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı 15 - 26 Mart tarihleri arasında ön başvuru yapacaklar. Mayısıs ve Haziran aylarında ise sözlü sınavlar yapılacak ve süreç 01-06 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alınmasıyla birlikte tamamlanacak.

Atamalar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

İşte kontenjan bilgileri ;