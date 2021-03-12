MEB 2. yazılı sınavlar yapılacak mı?

Eğitim öğretim alınan tedbirlerle il bazında açılan okullarda devam ediyor. Akıllarda soru işareti olan bir diğer konu ise sınavlar nasıl olacak? 2.sınavlarda yüz yüze olacak mı sorularını beraberinde getiriyor.

8 Mart Pazartesi gününden itibaren okullar zümre toplantısı yaparak verecekleri kararda belirlenerek, Ortaöğretim sorumluluk sınavları ve 1.dönem yapılamayan sınavların akibeti belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselerde günde 10 saat ders yapılırken, ortaöğretimde ise 8 saat yüz yüze dersin işlenilmesi kararına varıldı.

Hazırlıklarını ve planlarını tamamlayan kurumlar açılışlarını 2 Mart tarihinde yaparken, hazırlıkları tam olmayan kurumlar ise en geç 8 Mart tarihine kadar açılmış olması lazım.

Okul içi ve okul dışında rehber öğretmenler tarafından öğrencilere yapılacak bilgilendirmede; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerektiği anlatılacaktır.

Sınıfta yerleşim planları fiziki mesafeyi koruyacak şekilde olmasına özen gösterilecektir. İhtiyaç halinde sınıflarda öğencisi sayısı azaltılarak yeni sınıfların açılması sağlacaktır.

Meslek liseleri ve çok programlı liselerin dal/alan dersleri gibi yüz yüze eğitimlerine ''meslek.eba.gov.tr''adresinde yayınlanarak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı ile yapılacak.

Uygulamalar bu şekilde ilerlerken, teori kısmında uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak ve zümre öğretmenler tarafından planlanacaktır.

Güzel sanatlar ile spor liselerindeki eğitim ise ''meslek.eba.gov.tr'' adresinde yer alırken, Anadolu İmam Hatip Liseleri için ''dogm.meb.gov.tr'' adresinden işlenecektir.

Salgın tedbirleri kapsamında da eğitim ve öğretimin devam edeceği zaman zarfında barınma ihtiyacı olacak öğrencilerin, okul pansiyonlarından yararlanması sağlanacak. Salgının hassasiyetine göre; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak barınma sağlacak.

Eğitimin olmadığı sürelerde pansiyonlarda aksaklık oluşturulmadan yürütülecek. Yüz yüze verilecek dersler de seyretilmiş olarak uzaktan eğitime katılacaktır. Öğrenciler; uzaktan ve yüz yüze gördükleri her şeyden sorumlu tutulacaktır.

Okullarda, koronavirüs yayılımını engellemek amacıyla maske, mesafe ve temizlik kuralları öğrencilere öğretilirken, pansiyonlarda ikamet edecek öğrenciler içinde geçerli olacaktır. Yüz yüze devam eden eğitim kapsamında kalacakladır. Onun haricinde herhangi bir şekilde açık olmayacaktır. Temizlik kuralları esas alınacaktır.