MEB 15 tatil ne zaman? Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi belli oldu mu?

Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.
2021 SÖMESTR TARİHLERİ
Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.
Son Güncelleme: 07.02.2021 22:41