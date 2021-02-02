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MEB 100 bin bedava tablet başvuru formu ve link

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ocak ayında 500bin tabletin öğrencilere dağıtıldığını açıklamasının sonrasında Şubat ayında da 100bin tabletin öğrencilere dağıtılacağının müjdesi verdi. Haberimizden 100bin ücretsiz tablet başvuru linkine ulaşabilirsinzi.

02 Şubat 2021 Salı 18:45
MEB 100 bin bedava tablet başvuru formu ve link
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Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan tabletleri Mili Eğitim Bakanlığı, maddi gücü olmayan ailelerdeki öğrencilere tablet dağıtımı yapıyor. Bakan Ziya Selçuk, Ocak ayında 500bin tabletin öğrencilere ulaştığını açıklamış ve Şubat ayında hedeflerinin 100bin tablet dağıtmak olduğunu söyledi.

100bin tablet başvurusu nasıl yapılır?

81 ilde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ihtiyaç sahibi olan öğrencileri belirleyip tablet dağıtımını yapmaktadır. Kriterlere uyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı tabletlerden yararlanacak.

Bu yüzden herhangi bir tablet başvurusunun yapılmasına gerek olmadığını daha önce Bakan Selçuk açıklamıştı. Tabletlerin resmi veriler üzerinden ihtiyaç duyan öğrencilere verileceğini belirtti.

Bazı belediyelerde tablet başvurusu devam ediyor

Bazı belediyeler tablet kampanyası yaparak ihtiyacı olan öğrencilere tablet dağıtıyor. Başvuru gereken tablet kampanyasında başvuru sırasında öğrencinin ismi soy ismi, velisinin bilgileri, adresi, okulu ve sınıfını yazılması gerekmektedir. Başvurular belediyelerin resmi intenet adresleri üzerinden yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:45
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Ziya SelçukÜcretsiz TabletMilli Eğitim Bakanlığı
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