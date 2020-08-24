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Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 06:43
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu kurumlarında istihdam edebilmek için Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı merak edilmeye başlandı. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımlarının kaç aşamadan oluştuğu ve bu pozisyon hakkındaki görev tanımı merak edilmeye başlandı.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı nedir?

Maliye Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu mali hizmetler uzman yardımcılığı mesleğine dair strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilebilmektedir. Bu süreçte Ankara’da veya diğer illerde istihdam edilebilen bu pozisyon için bazı şartlar aranmaktadır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olma şartları nelerdir?

Mesleğe giriş yapacak vatandaşlar Bakanlığın yürütmüş olduğu sınavda başarılı olmalıdır. Üç aşamadan oluşan sınavda sözlü mülakat süreci Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınav protokolü esasları ÖSYM2den gerçekleşirken, memurlukta ön koşul olan niteliklerin taşınması gerekmektedir. Yıl başı itibariyle 35 yaşını doldurmayanlar, Bakanlığın belirleyeceği puan türü ve sınırı aşan Hukuk, İİBF veya diğer alanlardan mezun olan adaylar uzman yardımcısı olabilecek.

İKTİSAT;

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

MALİYE;

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2) Maliye Politikası,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

HUKUK;

1) Anayasa Hukuku,


2) İdare Hukuku (Genel Hükümler)

3) İdari Yargı Hukuku

4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

5) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

6) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

7) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

MUHASEBE;

1) Genel Muhasebe,

2) Malî Analiz ve Raporlama.

 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavlarındaki hesaplamalarda Maliye ve Hukuk bölümleri yüzde 30, iktisat ve muhasebe alanları yüzde 20 etkili olmaktadır. Sınavda başarılı olacak adayların 70 alması gerekiyor. Yazılı sınavda 70 puan alıp başarılı olan adaylar sözlü mülakata katılabilmek için mesleğe alınacak aday sayısının dört katı aday içerisinde bulunmalıdır.

Kadrolara yapılacak alımlarda mülakatlar Bakanlık tarafından yapılacak. Adaylar 70 alması halinde sözlü mülakattan başarılı kabul edilecekler. Son aşamada adaylar Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yazılı sınav ve sözlü mülakatta aldıkları puanların ortalamalarına göre sıralanacak. Puanlarda Kurumlar tercih edilecek. Buna göre yerleşen adaylar Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayabilecek.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı görev, özlük hakkı ve maaşlar

Bu pozisyonda atanan vatandaşlar kamu kurumları, üniversiteler ve belediyelerin strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilebiliyorlar. Bu süreçte adayların statüleri merkez kadro olup yükümlülükler de değerlendiriliyor. Maaş ve ek gösterge olmak suretiyle taşra uzmanlarına denk gelen konumlarda olanlar 2200 ek gösterge ile görevlerini sürdürebiliyor.  



Son Güncelleme: 24.08.2020 06:43
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