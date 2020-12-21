Makine Mühendisliği nedir? Makine mühendisi olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Makine mühendisliği son yıllarda tercih edilen meslekler arasında yerini almaktadır. Makine mühendislerinin ne iş yaptığı ve nasıl makine mühendisi olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Makine Mühendisliği Nedir?

Her alanda kullanılan makinelerin tasarlanmasında, üretilmesinde ve geliştirilmesinde rol oynayan meslek dalıdır. Makinelerin çalışma prensiplerini uygulayarak kontrollerini gerçekleştirir.

Makine Mühendisleri Ne İş Yapar?

Makine mühendislerinin yaptığı iş ve görevler aşağıdaki gibi sıralanabilirler:

Makine parçaları tasarımı ve üretiminden sorumludurlar,

Makine tasarımında kullanılan bilgisayar programları ile çalışırlar,

Makinelerin verdiği arıza ve sorunlara çözüm üretirler,

Üretilen makineleri test etme işlemini gerçekleştirirler.

Makine Mühendisi Nasıl Olunur?

Makine mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerde bulunan makine mühendisliği bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Bölümden mezun olan kişiler makine mühendisi alımı yapan kamu ve özel kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin başvurdukları kurumun aradığı ayrıca şartlar bulunuyor ise bunları da karşılıyor olmaları gerekmektedir. Öneğin bazı kurumlar yabancı dil, yüksek lisans gibi şartlar da arayabilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarına başvuran kişilerin KPSS sınavına da girmiş olması gereklidir.

Makine Mühendisi Çalışma Şartları Nasıldır?

Makine mühendisleri çoğunlukla ofis ortamında çalışmaktadır. Makine mühendisleri ilk yıllarında biraz daha zor şartlarda çalışmakla beraber ilerleyen yıllarda iş deneyimi kazandıkça daha kolay çalışma şartlarına sahip olabilirler. Haftalık çalışma saatleri yaklaşık 10 saati bulmaktadır.