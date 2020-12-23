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Maden mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Yeni mezun olmuşların veya meslek seçme aşamasında olanların merak ettiği pek çok soru olmaktadır. Maden mühendisliği üzerine yoğunlaşmak isteyen adayların merak ettiği ne iş yaparlar, çalışma saatleri nelerdir, hangi alanlarda çalışabilirler, hangi sektörü tercih etmek daha avantajlıdır gibi sorulara, haberimizde yer vermeye çalıştık..

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:22
Maden mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Maden Mühendisi Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

Maden mühendislerinin ne iş yaptığı, üniversite tercihi yapacak öğrenciler ve genel olarak insanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Çalışma şartları nasıldır, nerelerde çalışırlar, görevleri nelerdir.. gibi sorulara cevap arayanlar işte aradığınız soruların cevapları…

 

Özellikle yeni tercih yapacak olan öğrenciler, yerleşmeden önce gitmek istedikleri bölümleri, hangi alana yatkın olduklarını, kendileri için hangi bölüm ve üniversitenin avantajlı olacağını derinlemesine araştırırlar. Bu araştırmalar genellikle seçecekleri işin nasıl olduğu, hangi şartlara sahip olduğu, bölümden mezun olduktan sonra ne tür yerlerde çalışabilecekleri, o mesleğin aslında ne iş yapmak üzerine olduğu yönündedir. Maden mühendisi olmak isteyip de bu tarz sorulara cevap arayanlar için birtakım başlıca soruları ve cevaplarını derledik.

Maden Mühendisi Kime Denir? Ne İş Yapar?

Maden mühendisleri, yeraltı veya yer üstü fark etmeden enerji kaynaklarını ve maden yataklarını saptamak, bu yatakların ve madenlerin kullanıma uygun olup olmamasına karar vermek, bu kaynakları çıkartmanın maliyetine değecek veya değmeyecek olduğunu saptamak, maden işletme tesislerinin inşası ve tüm bunlarla alakalı alanlarda kullanılacak olan teknolojik sistemi geliştirmek için hizmet veren mühendis grubudur.

Maden Mühendisi Olarak Çalışmak İçin Neler Gereklidir?

Maden mühendisi olarak görev yapmak isteyen bir insan öncelikle bu işin eğitimin almalıdır. Bu işin eğitimini almak demek o bölümle ilgili üniversite bitirmek demektir. Eğer maden mühendisi olmak istiyorsanız, üniversite için tercih yaparken ilgilendiğiniz okulun maden mühendisi bölümünü tercih etmeli, burada eğitimini alıp lisans programını bitirmelisiniz. Altenatif bir yol olarak da, üniversite, başvurularında izin verirse, böyle bir uygulaması var ise maden mühendisliği bölümünde lisansüstü programlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz ve mezun olduğunuz taktirde, yine maden mühendisi olarak özel sektöre yönelebilirsiniz. Firmaların istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu sektörde de çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bu aşamalardan geçince maden mühendisi unvanını kazanmış olsanız da, bir kurumda çalışabilmek için devam etmeniz ve sürdürmeniz gereken bir süreç bulunmaktadır.

Ülkemizde yalnızca üniversite mezunu olmanın yeterli olmadığı bu dönemde, adayların kendilerini ilgili oldukları meslek anlamında geliştirmesi oldukça önemlidir.

Özel şirketlerde, kurum ve kuruluşlarda çalışabilmek için öncelikle o firmanın iş alımı yapıp yapmadığına bakmanız ve kontrol sürecini sıkı takip etmeniz gerekmektedir. İlan bulunmuşsa, şirketin, firmanın aradığı şartların incelenmesi ve başvuracak adayın o şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Genel olarak bu koşullar içinde, ikiden fazla dil bilmek, işinize yarayacak ekstra programlar bilmek, belirli bir süre deneyim sahibi olmak gibi durumlar vardır. Bu sebeplerden ötürü, yalnızca maden mühendisi olacak olanlar için değil her mezun için geçerli bu durum dolayısı ile, başvuru yapacak adayın kendini alanı için iyi yetiştirmesi oldukça önemlidir.

Kamu kuruluşlarında, kamuya bağlı kuruluşlarda çalışabilmek için, adayın Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmesi gerekmektedir. Sınavdan yeterli puan alındıktan sonra merkezi atamaları ve açıktan alım ilanlarını takip etmeleri gerekir.

Görevleri Nelerdir?

Maden mühendislerinin çalışma alanı oldukça geniştir. Maden ve enerji kaynaklarını saptamaktan tutup bu kaynakların kullanım süreci, kullanım alanları gibi pek çok aşamada görev alabilmektedirler. Maden mühendislerinin görevlerini, ne iş yapabileceklerini maddeler halinde listeleyeceğiz..

  • Maden sahalarının çevresel etkilerini değerlendirmek için önekler aldırmak ve bu sahaların analizlerini yapmak
  • Farklı mühendislik alanında yer alan mühendisler tarafından gereken analizlerin yapılmasını sağlamak
  • Ne kadar maden yatağı olduğunu belirlemek, yerlerinin ve özelliklerinin neler olduğunu saptamak için çalışmalar yapmak
  • Bir maden çıkarırken gerekli olacak alana tesisin kurulması ve lazım olacak malzemelerin, araç gereçlerin temini için görevlendirmeleri ve gerekli planlamaları yapmak, bu malzemelerin maliyetini hesaplamak
  • Maden çıkarırken lazım olacak olan araç gereçlerin neler olduğunun listesini çıkarmak
  • Madenlerin çıkarıldıktan sonra geçireceği işlemlerin neler olacağını planlamak ve denetimlerini yapmak
  • İşlem gören maden ve taş ocaklarında gözetim yapmak
  • Proje üreterek yapılması gereken işleri kalite standartlarına uygun hale getirmek ve bu işlerin gecikmemesi için uğraşarak zamanında yapılmasını sağlamak
  • Kendisi ile birlikte çalışan tekniker, teknisyen gibi destek elemanların birbirlerine uygun ve birlikte çalışmalarını ayarlamak, denetimi gerçekleştirmek

 

Çalışma Şartları Nelerdir? Hangi Saatlerde Çalışırlar?

Maden mühendislerinin çalışma ortamlarını ele alacak olursak, değerlendirmelerin geneline bakıldığında maden mühendisleri sahada, proje üretim sürecinde ve ofislerde çalışmaktadır. Buna bağlı olarak bu alan için yorucudur veya değildir diyemeyiz çünkü sahada olan çalışan ile proje üretimi yapan iki mühendisin çalışma alanları ve uğraştıkları işler farklı olmaktadır. Sahada çalışan kişi kafa yorgunluğuna bir de fiziksel yorgunluğu eklemek durumunda kalır. Yani zaman zaman yorucu olan zaman zaman yoruculuğun azaldığını söylemek mümkündür.

Bu mesleğe başlayacak olan adaylar için, özel sektörün çok fazla tercih edildiğini söylemek mümkün değildir. Çalışma şartları olarak çok elverişli bir sektör değildir. Yoğun mesai yaptırarak düşük maaş verilmesi, buna karşılık oldukça yoğun bir iş temposu olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak bütün mesleklerin özel sektör alanında bu sorunla karşılaşıldığı duyulmuştur. Bu durum maden mühendisliği için de geçerlidir. Kamu görevinin çalışma şartları açısından daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca unutulmamalıdır ki biraz tecrübe ve donanım ile birlikte bu durumlar tersine çevrilebilir. Özel sektör tamamen kötü bir tercih olur diye bir şey söylemek söz konusu değildir. Başlangıçta bütün mesleklerde yaşanan zorluklar bu meslekte de vardır demek yeterli olacaktır.

Çalışma saatleri açısından maden mühendisleri için net bir şey söylemek doğru değildir. Özel sektörün kamudan daha fazla çalıştırdığı bir gerçek olduğu halde, maden mühendislerini sahada çalışma durumları dolayısı ile belirli bir süreleri yoktur. Yapılan projenin yürütülmesine bağlı olarak yapılan mesai oldukça uzun da olabilir, tahmin edilenden kısa da sürebilir

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:22
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