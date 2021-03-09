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Liseliler yüz yüze eğitim konusunda pişman: ''Keşke gelmeseydik''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre tüm Türkiye genelinde 5.600.000 lise öğrencisi yüz yüze eğitime başladı. Sınavlar her öğrenci arasında 1,5 metre olacak şekilde okulun bahçesinde yapılacak.

09 Mart 2021 Salı 11:36
Liseliler yüz yüze eğitim konusunda pişman: ''Keşke gelmeseydik''
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Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, kontrollü normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte tüm Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Dün itibari ile İstanbul’da lise öğrencileri sınavlar için okula geldi. Tüm Türkiye genelinde toplamda 5.600.000 lise öğrencisi sınavlar için okullara gitti. Ancak okullarda yoğun kalabalıklar oluştu. Hiçbir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Yoğunluğu gören ve hiçbir tedbirin alınmadığını ifade eden lise öğrencileri, adeta okula geldiklerine pişman oldum. Okuldan eve döndüklerinde sosyal medya üzerinden çalışma başlatan lise öğrencileri, sınavları bir an önce iptal edilmesi gerektiğini, yüz yüze eğitimin bu sezon sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Okula gelen öğrenciler arasında yapılan röportajlarda öğrencilerin okula geldiklerine çok pişman oldukları ifade edildi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:36
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk
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