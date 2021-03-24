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Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler

Liselerdeki yüz yüze sınavlar hangi tarihe ertelendi? Liselerdeki yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Lise son sınıf öğrencileri yüz yüze sınava girecekler mi? Lise son sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze sınavlara ilişkin aldığı kararlar veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Liselerde yüz yüze sınavların yeni tarihleri...

24 Mart 2021 Çarşamba 00:00
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Lise sınavları ertelendi işte yeni tarihler
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart 2021 tarihinde planlanan sınavlara yönelik açıklama yapıldı. Herkes sınavların ertelenip ertelenmediğini ve Liselerde sınavların nasıl olacağını merakla araştırıyorlar.

Sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamada, hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin 29 Mart 2021 tarihinden itibaren başlatılması planlanan sınavların ertelenmesine yönelik karar alındı.

Li

selerde yüz yüze sınavların tarihleri değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayısıs 2021 tarihinden itibaren yapılacağı aktarıldı.

Liselerdeki sınavlar ertelendi mi?

Liselerdeki 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayısıs 2021 tarihinden itibaren yapılacağı belirtildi. Lise son sınıf öğrencilerinin de yüz yüze sınavlarının devam edeceği ve 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Mart 2021 Salı günü gönderilen yazıda  ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin gerekli açıklamaların yapıldığı vurgulanarak, dünya genelinde koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve halk sağlığının koruma altına alınması için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınmış olan kararlar doğrultusunda, düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan şehirlerde son günlerde meydana gelen vaka artışları ve salgının gidişatındaki gelişmelerin göz önüne alınarak ve bu kapsam dahilinde liselerde yüz yüze sınav tarihleri ile ilgili yeni uygulamaların yapılacağı belirtildi. Bu kararlara göre, liselerde hazırlık, , 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayısıs 2021 Pazartesi günü yapılması kararı alındı. Lise son sınıf öğrencilerinin sınavlarının devam etmesine, 16 Nisan 2021 Cuma gününe kadar tamamlanacağına, Lise son sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayısıs'a kadar tamamlanacak. Yurt dışında olan ve uygulanan sınavlara bulundukları ülkede katılım sağlamak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yapmalarının ardından sorular, yurtdışında bulunan temsilciliklere resmi e-posta adresi ile elektronik ortamda gönderilerek, yurtdışında bulunan temsilciliklerde sınavlar uygulanacak. Yaşanan küresel salgın nedeniyle uygulanan zorunlu karantinalar ve izolasyon veya herhangi başka bir nedenle liselerde birinci dönem sınavlarına 26 Mart 2021 tarihine kadar girmeyen öğrenciler, zümre öğretmenlerinin belirledikleri tarihlerde sınavlarını yapacaklardır.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:00
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