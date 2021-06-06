Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?

Pandemi nedeniyle uzun süredir derslere online olarak katılan öğrenciler artık yüz yüze eğitime başladı. Haftanın 2 günü uygulanacak olan yüz yüze eğitim detayları MEB tarafından açıklandı. Peki bu kapsamda liseler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Yarın liseler açılacak mı?
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup " Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.
Son Güncelleme: 06.06.2021 19:26