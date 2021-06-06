Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?

Pandemi nedeniyle uzun süredir derslere online olarak katılan öğrenciler artık yüz yüze eğitime başladı. Haftanın 2 günü uygulanacak olan yüz yüze eğitim detayları MEB tarafından açıklandı. Peki bu kapsamda liseler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yarın liseler açılacak mı?

MEB'in konu ile ilgili açıklaması şöyle: Ülkemiz genelindeki Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup " Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.