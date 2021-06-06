İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?

Geçtiğimiz günlerde MEB, liselerin açılış tarihini duyurdu. Haziran 1 itibarıyla açılan ilkokullar yüz yüze eğitime başladı. Birçok öğrenci yüz yüze eğitimin detaylarını araştırmaya başladı. Peki liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak? Yarın liseler yüz yüze eğitime mi geçiş yapacak? Yüz yüze eğitim hakkında merak edilenlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz...

06 Haziran 2021 Pazar 19:26
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
Takip Et:

Pandemi nedeniyle uzun süredir derslere online olarak katılan öğrenciler artık yüz yüze eğitime başladı. Haftanın 2 günü uygulanacak olan yüz yüze eğitim detayları MEB tarafından açıklandı. Peki bu kapsamda liseler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yarın liseler açılacak mı?

MEB'in konu ile ilgili açıklaması şöyle: Ülkemiz genelindeki Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup " Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitim2021 Liseler Yüz Yüze Eğitime Ne Zaman Başlayacak?2021 Yüz Yüze Eğitim Zorunlu Mu?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan hesaplama formülü
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan hesaplama formülü
Ortaokul ve liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu?
Ortaokul ve liselerde Pazartesi 7 Haziran okullar tatil mi, okula gitmek zorunlu mu?
2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Manisa anadolu lisesi ve Manisa lise taban puanları 2021
Manisa anadolu lisesi ve Manisa lise taban puanları 2021
Kocaeli lise taban puanları
Kocaeli lise taban puanları

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Rüyada adet kanaması görmek anlamı ve yorumu
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kefaret dizisindeki Zeki karakteri kimdir?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizi çekim yerleri
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
Blu TV yeni dizisi Bonkis dizi oyuncuları ve dizi konusu
Müge Anlı ATV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Haziran 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
6 Haziran 2021 Pazar günü Kanal D yayın akışı
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
Aşkım Bahardı filminin konusu nedir? Aşkım Bahardı oyuncu kadrosu
6 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
6 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında ne var?
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizi çekim seti hangi ilde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.