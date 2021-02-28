Liselerde yapılacak yüz yüze sınavların tarihi belli oldu

İl Valilikleri kentlerinde ki vaka sayılarına göre bazı kademelerde uzaktan eğitimler birlikte yüz yüze eğitim kararı için yarın yapılacak kabine toplantısını bekliyor.

Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın toplanacak olan kabine toplantısı sonrasında İl Valilikleri kendi şehirlerinde ki vaka durumuna göre yüz yüze eğitim kararlarını verecek ve 2 Mart tarihiyle birlikte bir çok İl yüz yüze eğitime başlama kararı alacak.

Bu süreçte yarın yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ertelendi. Eğitim camiası ertelenen sınavların ne zaman yapılacağını tartışırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

SINAVLAR 8 MART'TAN SONRA YAPILACAK

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamada liselerde eğitim gören öğrencilerinin ilk dönem sınavlarının 8 Mart tarihinden itibaren yapılacağını açıkladı. Riskin az olduğu illerdeki öğrencilerin sınavları 8 Mart tarihinden sonra planlanacak.