Liselerde sorumluluk sınavları olacak mı? Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıkları tamamlıyor. Köy okullarda okuyan milyonlarca öğrenci 15 Şubat tarihinde, kentlerde okuyan öğrenciler ise 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime geçiyor.

Liselerde sorumluluk sınavları olacak mı?

Köy okullarında ki tüm kademeler, kentlerde ise 8 ve 12. sınıflar seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacak, Kentlerde ki diğer kademeler ise şimdilik eğitimlerine uzaktan olarak devam ediyor. Pekilerdeolacak mı? Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün 81 İl Müdürlüğüne göndermiş olduğu resmi yazıda liselerde okuyan öğrencilerin sorumluk sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurdu

Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Bakanlığın göndermiş olduğu resmi yazıya göre geçtiğimi sene mezun olan ve mezun olup tek dersi kaldığı için üniversiteye şartlı kayıt olan öğrencilerin sorumluluk sınavlarının 22- 26 Şubat tarihlerinde, liselerde eğitimlerine devam eden ve geçtiğimiz seneden bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrencilerin sorumluluk sınavlarının ise 1-31 Mart tarihleri arasında 15 günü geçmeyecen zaman diliminde yapılacağını duyurdu