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Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazı ile liselerde yüz yüze gerçekleştirilecek olan ikinci dönem sınavlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bu doğrultuda liselerde sınıfta kalma durumu nasıl olacak? Liselerde sınıf geçme işlemi nasıl olacak? gibi sorular soruldu. İşte merak edilen soruların yanıtları...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:14
Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı dün akşam yayınlamış olduğu yazı ile, liselerde yüz yüze yapılacak ikinci dönem sınavların , isteğe bağlı bir hale getirileceğini duyurdu. 

Sınavlara katılmayacak olan öğrencilerin sınıf geçmeleri nasıl olacak ? Sınavlara katılmayan öğrenciler sınıfta kalacak mı? 

Sınavlarla ilgili yapılan düzenlemede; sınıf geçme kriterlerinde değişiklik yapılmaycak. Öğrenciler eski sistemle sınıf geçebilecekler. 

İkinci dönem sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin, birinci dönem notları ve proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacaktır.

Sınava girmek istemeyen öğrenciler, bağlı bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine verdikleri dilekçe ile, tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin birinci dönemde aldıkları notlara göre sene bitimine dair işlemleri tamamlanacak. 

Lise öğrencileri ikinci dönem sözlü ve performans ödevlerinden sorumlu olmayacaklardır. Birinci dönemde aldıkları notlara göre değerlendirmeler yapılacaktır. 

12. Sınıf öğrencileri belirtilen bu sistemden muaftır. Sebebi ise; 12. sınıf öğrencilerinin  birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için, kapsam dışında bırakılmışlardır. 2020-2021 eğitim ve öğretim senesinin ikinci dönemi her dersten tek sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. İkinci dönem de ikinci sınavlar yapılmayacaktır. 

Gelişmeler doğrultusunda herhangi bir değişiklik, kamuoyu ile paylaştırılacaktır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
LiseSınıfKalmaMeb
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