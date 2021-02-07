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Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?

Uzaktan eğitim sürecinde dersler dijital platform üzerinden işlenmeye devam ederken, sınavlar ile ilgili belirsizliğe açıklık getirildi. Sınavlar EBA’da mı yapılacak, yoksa okullarda yüz yüze mi sorusu netlik kazandı.

07 Şubat 2021 Pazar 00:48
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
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MEB imza ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne yollanan resmi yazıda liselerde 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılının ilk döneminde bugüne kadar sınavı yapılmayan derslerden sınav yapılmamasına, bu döneme kalmış olan sınavların ise sonradan yapılması kararı alındığı bildirildi.

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin sınavların nasıl yapılacağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Elde bulunmayan sebeplerden yap boz tahtasına dönen MEB kararlarından sonuncusu sınavlar ile ilgilidir. Okullarda her dönem uygulanan rutin ders sınavları da pandemi duvarına çarparak değişiklik yaşadı. Liselerde sınavlar 2. Döneme bırakılırken, daha alt kademelerde ki sınavlar tamamen iptal edildi ve eski ismi ile sözlü notlar devreye girdi” ifadeleri yer aldı.

Bakan Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamada sınavların Mart ayında yapılacağını bildirdi.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
LiseSınıfGeçmeSınavlarıNeZaman
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