İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Liselerde sınav olacak mı, 2. dönem notları nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ilk, orta ve liselerde sınav tercihi tamamıyla öğrencilere bırakılmıştı. Bununla birlikte ikinci yarıyıl nasıl puanlanır sorusu gündeme geldi. Peki lisede sınavlar olacak mı?

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:14
Liselerde sınav olacak mı, 2. dönem notları nasıl verilecek?
Takip Et:

 

Milli Eğitim Bakanlığı liseden sonra ilk ve ortaokul öğrencilerine de sınav seçme hakkını bıraktı ve artık öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. İlkokul, 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması olmayacağı vurgulanırken, 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için ikinci yarıyıl sınavlarının nasıl yapılacağına dair konu gündem oldu.

2. yarıyıl kane notları nasıl verilecek?

İlkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamakta. Öğrenciler, birinci dönemde ki gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgileriyle alakalı olarak kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyici şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek. 

Dördüncü sınıf ve ortaokul öğrencileri için ise 2020-2021 öğretim ikinci yarıyılının sınav yoluyla değerlendirilmesi öğrencilerin takdirine bırakıldı.

İkinci dönem sınav notuna sahip öğrenciler;

Bu sınavlar geçerli durumda olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılmış olan dersten farklı bir sınav yapılmayacaktır. Bu istedikleri durumda öğrencilere ikinci bir sınavla birlikte puanlarını yükseltme şansı doğuruyor. Ayrıca tercih hakkı da sunulacak ve istemeleri hâlinde öğrencilerin sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak. Bu öğrencilere farklı bir ölçme değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

İkinci dönem sınav notuna sahip olmayan öğrencilerse;

İkinci dönem sınavlarına katılma kararı öğrencilerin tercihine bırakılacak. İsteyen öğrencilere sınav yapılacak. İkinci dönem sınavlarına katılmamayı tercih eden öğrencilerse ilk dönem notlarına göre değerlendirilecek ve başka bir ölçme değerlendirmeye tabii tutulmayacaklar.

Velilerin tercih ettiği seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine yazılı ya da e- posta yoluyla bildirmeleri durumu gerekmekte.

İlkokul 4. ve ortaokul öğrencileri için ölçme değerlendirme düzenlemelerinin ayrıntıları şu şekilde;

Bütün derslerden yalnızca bir sınav notu kaneye işlenecektir. Sınavlar ise okul ortamında yüz yüze olacak. Öğrencilerin girecekleri sınavlar 2020-2021 eğitim ve öğretim ikinci dönemi başından 26 Mart 2021 tarihine kadar uzanan konuları içerecek, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlı şekilde uygulanacaktır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EğitimLiseOrtaokulKarneMeb1.sınıf2.sınıf3.sınıfSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
Okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB Karneler ne zaman verilecek?
Okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB Karneler ne zaman verilecek?
2021 LGS boş kalan kontenjanlar ve Lise taban puanları listesi açıklandı mı?
2021 LGS boş kalan kontenjanlar ve Lise taban puanları listesi açıklandı mı?

Popüler Haberler

Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü
beIN Connect Aile Şirketi dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile Şirketi 3. sezon çekimleri ne zaman başlayacak?
Müge Anlı Fatma Öz bulundu mu?
EXXEN Leyla ile Mecnun dizi çekimleri ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Liselerde sınav olacak mı, 2. dönem notları nasıl verilecek?
Acun Medya Akademi eğitim ne zaman başlayacak? Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
1 Haziran sonrası normalleşme başlayacak mı, nasıl olacak?
Sol Yanım dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Kobi'ler için en iyi hizmetleri sağlayan banka hangisidir? Kobi bankacılığı hizmet karşılaştırması
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Boşanmış kadınlara verilen devlet yardımları nelerdir? 2021
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı
Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Emanet 186. bölüm Kanal 7 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.