Liselerde sınav olacak mı, 2. dönem notları nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı liseden sonra ilk ve ortaokul öğrencilerine de sınav seçme hakkını bıraktı ve artık öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. İlkokul, 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması olmayacağı vurgulanırken, 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için ikinci yarıyıl sınavlarının nasıl yapılacağına dair konu gündem oldu.

2. yarıyıl kane notları nasıl verilecek?

İlkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamakta. Öğrenciler, birinci dönemde ki gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgileriyle alakalı olarak kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyici şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Dördüncü sınıf ve ortaokul öğrencileri için ise 2020-2021 öğretim ikinci yarıyılının sınav yoluyla değerlendirilmesi öğrencilerin takdirine bırakıldı.

İkinci dönem sınav notuna sahip öğrenciler;

Bu sınavlar geçerli durumda olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılmış olan dersten farklı bir sınav yapılmayacaktır. Bu istedikleri durumda öğrencilere ikinci bir sınavla birlikte puanlarını yükseltme şansı doğuruyor. Ayrıca tercih hakkı da sunulacak ve istemeleri hâlinde öğrencilerin sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak. Bu öğrencilere farklı bir ölçme değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

İkinci dönem sınav notuna sahip olmayan öğrencilerse;

İkinci dönem sınavlarına katılma kararı öğrencilerin tercihine bırakılacak. İsteyen öğrencilere sınav yapılacak. İkinci dönem sınavlarına katılmamayı tercih eden öğrencilerse ilk dönem notlarına göre değerlendirilecek ve başka bir ölçme değerlendirmeye tabii tutulmayacaklar.

Velilerin tercih ettiği seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine yazılı ya da e- posta yoluyla bildirmeleri durumu gerekmekte.

İlkokul 4. ve ortaokul öğrencileri için ölçme değerlendirme düzenlemelerinin ayrıntıları şu şekilde;

Bütün derslerden yalnızca bir sınav notu kaneye işlenecektir. Sınavlar ise okul ortamında yüz yüze olacak. Öğrencilerin girecekleri sınavlar 2020-2021 eğitim ve öğretim ikinci dönemi başından 26 Mart 2021 tarihine kadar uzanan konuları içerecek, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlı şekilde uygulanacaktır.