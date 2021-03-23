Liselerde 2.dönem sınavları ertelenecek mi?

Eylül ayında aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitim Kasım ayında tüm illerde uzaktan eğitime dönmüş ve özellikle lise kademelerinde ki öğrenciler 1.dönem sınavlarına girememiş ve 1.dönem bu şekilde kapatılmıştı.

3 haftalık yarıyıl tatili sonrasında 15 Şubat tarihinde 2020-2021 Eğitim öğretim yılı 2.dönemi bazı kademelerde yüz yüze olacak şekilde başlamıştı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada lise kademelerinde 1.dönem yapılamayan sınavların tüm illerde yüz yüze olacak şekilde Mart ayında yapılacağını duyurmuştu. Bu karar doğrultusunda bir çok okulda lise kademelerinde 1.dönem yapılamayan sınavlar tamamlandı. Hatta bir çok okul 2.dönem 1 sınavlarını bile planlamaya başladı.

Tüm bunlar yaşanırken, lise kademesindeki öğrenciler ise her fırsatta sınavların iptal edilmesi taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

Gelen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında yeni bir karar almayı ve 12.sınflar hariç, lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerini 2.dönem 1.sınavlarının ileri bir tarihe erteleyeceği öne sürüldü.

Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Kısaca ;

MEB liselerde 2. dönemin 1. sınavlarını erteleyecek.

Bu karardan 12. sınıflar ayrı tutulacak.

Yani 12. sınıfların sınavları yapılacak.