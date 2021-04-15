Liselerde 2. dönem sınavlar nasıl yapılacak? Öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler de alınmaya başlandı. Bu tedbirlere eğitimde alınan tedbiler de eklendi. Kısa bir süre önce yüz yüze eğitime geçiş yapan öğrenciler, yeni tedbirlerle birlikte tekrar uzaktan eğitime geçiş yaptı. 8. ve 12’nci sınıflar hariç tüm öğrencilerin uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde, merak edilen ilk sorulardan bir tanesi, sınavların ne şekilde yapılacağı. Özellikle lise öğrencileri ve velileri, bu konuyu intenet üzerinden araştırıyor. İşte bu sorunun cevabı...

Liselerde sınavlar nasıl yapılacak?

Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardındanZiya Selçuk imzasıyla 81 ile yazı gönderildi. Bu yazıda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş dönemi ile ilgili usul ve esaslar belirlenirken, sınavlarla ilgili de öğrenci ve velilere bilgiler verildi.

Yeni bildiriye göre hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri eğitimine uzaktan bir şekilde devam edecek. Bu öğrencilerin sınavları, 3 Mayısıs 2021 tarihinde kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?

Uzaktan eğitime geçiş yapan öğrenciler, 2. dönemin birinci sınavında, 1 Kasım 2020 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konulardan sorumlu olacak.