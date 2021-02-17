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Liseler yüz yüze eğitime açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? MEB 1 Mart'ta Liseler açılacak mı?

Liseler yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Lise öğrencileri ne zaman sınav olacak? Liseler yüz yüze eğitim kaç saat olacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçen liselerde ki eğitimin tekrardan yüz yüze yapılacağı iddialarını duyan veliler ve öğrenciler liselerin ne zaman yüz yüze eğitime açılacağını merakla araştırıyorlar.

17 Şubat 2021 Çarşamba 23:22
Liseler yüz yüze eğitime açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? MEB 1 Mart'ta Liseler açılacak mı?
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Liseler Yüz Yüze Eğitime Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Başlıyor Mu? MEB 1 Mart’ta Liseler Açılacak Mı?

Koronavirüsten dolayı liselerdeki yüz yüze eğitimlere tekrardan virüsün yayılmaması için online eğitimle devam edilmişti. Gündemde yine liselerin ne zaman açılacağı ve öğrencilerin yüz yüze eğitim alma durumlarının ne olacağı herkes tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Liselerin ne zaman açılacağı ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce liseli öğrenci, yüz yüze eğitimin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor.

Liseler Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16 en fazla da 24 saat olacağını açıkladı. Liselerdeki birinci dönemde yapılamayan sınavlarında, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle 2 haftayı geçmeyecek sürede yüz yüze yapılması planlanacak.

 

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 23:22
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