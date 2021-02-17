Liseler Yüz Yüze Eğitime Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Başlıyor Mu? MEB 1 Mart’ta Liseler Açılacak Mı?
Koronavirüsten dolayı liselerdeki yüz yüze eğitimlere tekrardan virüsün yayılmaması için online eğitimle devam edilmişti. Gündemde yine liselerin ne zaman açılacağı ve öğrencilerin yüz yüze eğitim alma durumlarının ne olacağı herkes tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Liselerin ne zaman açılacağı ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce liseli öğrenci, yüz yüze eğitimin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor.
Liseler Ne Zaman Açılacak?
Son Güncelleme: 17.02.2021 23:22