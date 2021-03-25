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Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim sınavları bazı sınıflarda yeniden ertelendi. Hangi sınıfların sınava gireceği ve hangi sınıfların sınav tarihlerinin ertelendiği ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte sınavlar hakkında detaylar...

25 Mart 2021 Perşembe 15:18
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
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Türkiye ve dünyanın içerisinde bulunduğu koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle çeşitli önemler alındı. Ülkemizde alınan önemlerden biri ise okulların uzaktan online eğitime geçiş süresi yaşamasıydı. Ardından vakaların azalmasıyla beraber okullar yüz yüze eğitime geçerek öğrenciler okullarına gitmeye başladı. İllerin risk durumuna göre ilkokullar dışında düşük ve orta riskli illerde ortaöğretim ve liseler açıldı. 

Okullarda öğrencilerin sınav puanlarına ulaşabilmeleri ve kane alabilmeleri için sınavlar düzenlenecekti. Ancak koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber öğrenciler sosyal medya hesaplarından kampanya başlatarak sınavların iptal edilmesinin veya ertelemesi gerektiğini düşündüklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu duruma sessiz kalmayarak bazı sınıflarda sınav erteleme kararı verdi.

Hangi sınıfların sınavı ertelendi?

Sosyal medyadan yapılan kampanyaya sessiz kalmayan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada liselerde hazırlık sınıfları, 9,10 ve 11. sınıfların sınavlarının 29 Mart tarihinde yapılması planlanırken, öğrencilerin isteği üzerine 3 Mayısıs tarihinde yapılması kabul edildi. 

Lise son yani 12. sınıflar ise sınavları devam edecek ve 16 Nisan'da tamamlanacak. Ayrıca lise son sınıflar için yapılan diğer açıklamada ise öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğrenim döneminin tüm işlemlerinin en geç 28 Mayısıs 2021 tarihinde tamamlanması gerektiği belirtildi.  



Son Güncelleme: 25.03.2021 15:18
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