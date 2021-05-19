Lise öğrencileri dikkat! Sınıfta kalma tehlikesi

Küresel çapta etkili olan korona virüs pandemisi her alanda olduğu gibi Eğitim alanında da zor günler yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 15 aydır süren salgın sebebiyle eğitim öğretim hibrit olacak şekilde devam ediyor. Bazı kademeler uzaktan ve yüz yüze eğitim alabilirken, bazı kademeler ise 15 aydır tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam ediyor.

Talep eden öğrenci ilk dönem notuyla değerlendirilebilir

2020 2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze yapılması planlanan ikinci dönemıyla ilgili olarak yeni düzenleme yaptı.

Bakanlık açıkladığı kararda öğrencilerin talep etmesi durumunda ikinci dönem liselerde yüz yüze yapılması planlanan sınavlara girmeme , bu öğrencilerin ilk dönem notuyla değerlendirilebil hakklarının olduğunu duyurdu.

Dilekçe ile başvuru şart

Yani öğrenci bu dönem talep edersen hiç bir sınava girmeyecek ve ilk dönem notlarıyla bir üst sınıfa geçebilecek. Böylelikle öğrencilerin mağdur olmasının önüne geçilebilecek. Ancak bunun olabilmemesi için öğrencinin velisinin okul idaresine 21 Mayıs 2021 tarihine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor. Eğer herhangi bir başvuru yapılmaz ve öğrenci sınavlara girmez ise sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.