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Lise öğrencileri dikkat! Sınıfta kalma tehlikesi

Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan pandemi sebebiyle derslere devam edemeyen öğrencilerin mağdur olmalarının önüne geçebilmek için, öğrencilerin talep etmeleri durumunda ikinci dönem sınavlara girmeden, ilk dönem notuyla değerlendirilerek üst sınıfa geçebileceklerini duyurdu. Ancak bunun için velilerin dilekçe vermesi şart, aksi durumda öğrenci sınıfta kalabilir.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:26
Lise öğrencileri dikkat! Sınıfta kalma tehlikesi
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Küresel çapta etkili olan korona virüs pandemisi her alanda olduğu gibi Eğitim alanında da zor günler yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 15 aydır süren salgın sebebiyle eğitim öğretim hibrit olacak şekilde devam ediyor. Bazı kademeler uzaktan ve yüz yüze eğitim alabilirken, bazı kademeler ise 15 aydır tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam ediyor.

2020 2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze yapılması planlanan ikinci dönem sınavlarıyla ilgili olarak yeni düzenleme yaptı.

Talep eden öğrenci ilk dönem notuyla değerlendirilebilir

Bakanlık açıkladığı kararda öğrencilerin talep etmesi durumunda ikinci dönem liselerde yüz yüze yapılması planlanan sınavlara girmeme , bu öğrencilerin ilk dönem notuyla değerlendirilebil hakklarının olduğunu duyurdu.

Dilekçe ile başvuru şart

Yani öğrenci bu dönem talep edersen hiç bir sınava girmeyecek ve ilk dönem notlarıyla bir üst sınıfa geçebilecek. Böylelikle öğrencilerin mağdur olmasının önüne geçilebilecek. Ancak bunun olabilmemesi için öğrencinin velisinin okul idaresine 21 Mayıs 2021 tarihine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor. Eğer herhangi bir başvuru yapılmaz ve öğrenci sınavlara girmez ise sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:26
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz YüzeSınavlar
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