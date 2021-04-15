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Lise öğrencileri 12. sınıflar okula gidecek mi? Liselerde uzaktan eğitime mi geçildi? Liselerde sınavlar yüz yüze mi olacak, nasıl olacak?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yazı göndererek eğitim ile ilgili usul ve esasları bildirdi. Peki, liselerde eğitim nasıl olacak? 12. sınıflar okula gidebilecek mi? Eğitim yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edecek? Liselerde sınavlar nasıl olacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

15 Nisan 2021 Perşembe 21:25
Lise öğrencileri 12. sınıflar okula gidecek mi? Liselerde uzaktan eğitime mi geçildi? Liselerde sınavlar yüz yüze mi olacak, nasıl olacak?
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Koronavirüs salgınında yeni tedbirlerin gelmesiyle birlikte, eğitimde de yeni kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş sürecine ilişkin bilgilere yer verildi. Öğrenciler ve veliler ise bu yazının detaylarını merak ediyor. Özellikle lise öğrencileri ve 12. sınıfa giden öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri, eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Eğitimin yanı sıra sınavların da nasıl yapılacağını merak eden öğrenciler, intenet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte tüm bu soruların yanıtı...

12’nci sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi?

Yeni genelgeyle birlikte en merak edilen konulardan bir tanesi, 12’nci sınıfların durumu. 12. sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin velileri, eğitiminin ne şekilde devam edeceğini merak ediyordu. 12’nci sınıflar için eğitim yüz yüze verilmeye devam edilecek. Verilen takviye kurslar ise hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri verilmeye devam edilecek.

Hazırlık, 9, 10 ve 11’nci sınıflar ise eğitimini uzaktan bir şekilde alacak. Bu sınıfların sınavların ise 3 Mayısıs 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

12’nci sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçecek

12’nci sınıflar hariç liseye giden tüm öğrenciler, eğitimini uzaktan bir şekilde alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11’nci sınıfa giden tüm lise öğrencileri uzaktan eğitime geçiş yapacak.

Staj gören öğrenciler ise işletmenin talebi ve öğrencinin velisinin onay vermesi halinde, tüm tedbirler alınarak stajlarını görmeye devam edebilecek.

Staj çalışmalarını okulda alan öğrenciler ise öğretmenler kurulu kararı ile uygulamalı eğitimleri yüz yüze, diğer kazanımları ise uzaktan eğitimle alabilecekler.

Özel eğitim okulları için alınan karar

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim veren liselerde de 12’nci sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek. Diğer sınıflar ise uzaktan eğitime geçiş yapacak. Aynı zamanda 12’nci sınıf öğrencisi olan ancak evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler, velilerin talebiyle eğitimlerini yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde alabilecekler.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan 12’nci sınıf öğrencileri de eğitimlerini yüz yüze bir şekilde alabilecek. Diğer sınıflar ise uzaktan eğitime geçiş yapacak.



Son Güncelleme: 15.04.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMebEğitimMilli Eğitim BakanlığıLise
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