Lise kademesinde yüz yüze sınavlar ertelendi! İşte yeni tarih..

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 29 Mart tarihinde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yapılması planlanan yüz yüze sınavların ertelendiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlı (MEB) tarafından gönderilen yazıda sınavların 3 Mayısıs tarihinden itibaren yapılacağı bildirildi.
Lise hazırlık için 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerin 29 Mart günü itibarıyle başlatılması değerlendirilen sınavların pandeminin seyrine göre en erken tarih olarak 3 Mayısıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacağı kaydedilirken lise son sınıfta okuyan öğrencilerin mevcut sınavlarının devam edeceği ve bu sınavların da 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacağı aktarıldı.
Son Güncelleme: 23.03.2021 21:33