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Lise kademesinde yüz yüze sınavlar ertelendi! İşte yeni tarih..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika duyurusunda lise kademesi 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için yapılması planlanan yüz yüze sınavların ertelendiği bildirildi.

23 Mart 2021 Salı 21:33
Lise kademesinde yüz yüze sınavlar ertelendi! İşte yeni tarih..
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle 29 Mart tarihinde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yapılması planlanan yüz yüze sınavların ertelendiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlı (MEB) tarafından gönderilen yazıda sınavların 3 Mayısıs tarihinden itibaren yapılacağı bildirildi.

MEB'in yüz yüze sınavların ertelenmesiyle ilgili alınan karar ilişkin gönderilen yazıda Kovid-19 pandemisinin yayılımda önlem almak ve kamu sağlığını korumak adında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı kararların öngörülerek risk grubu haritasında belirtilen düşük, orta, yüksek ve çok riskli gibi sınıflara ayrılmış illerde son zamanlarda görülen vaka sayılarındaki artış nedeniyle lise kademesinde  yüz yüze sınavların tarihlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi

Lise hazırlık için 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerin 29 Mart günü itibarıyle başlatılması değerlendirilen sınavların pandeminin seyrine göre en erken tarih olarak 3 Mayısıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacağı kaydedilirken lise son sınıfta okuyan öğrencilerin mevcut sınavlarının devam edeceği ve bu sınavların da 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 23.03.2021 21:33
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