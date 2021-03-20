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Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı son alarak yapmış olduğu açıklamada lise kademelerinde 1.dönem yapılamayan tüm illerde yüz yüze olacak şekilde Mart ayı itibariyle yapılacağını duyurmuştu. Peki bu şartlarda lise kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak ?

20 Mart 2021 Cumartesi 13:31
Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı son olarak yapmış olduğu resmi açıklamada lise kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin 1.dönem sınavlarının yüz yüze olacak şekilde Mart ayı itibariyle yapılacağını, sınavların ise 26 Mart tarihine kadar sisteme girilip ilk dönem iş ve işlemlerinin tamamlanacağını duyurmuştu.

Bu karar doğrultusunda hemen hemen tüm liselerde 1.dönem eksik kalan sınavlar yapıldı ve e-okul sistemine girildi. Peki lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerin 2.dönem yüz yüze sınavları olacak mı ? Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yapmış ve açıklamada lise kademelerinde okuyan öğrencilerin 2.dönem sınavlarının  29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Bu karar doğrultusunda liseler Mart sonu ve Nisan başı gibi liselerde 2.dönem sınavlarını yüz yüze olacak şekilde planlamaya başladı.

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 13:31
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