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Lisans KPSS başvuruları tarihleri ne zaman? KPSS ücretleri ne kadar?

Devlet dairelerinde iş bulabilmek amacıyla sınavlara hazırlanan milyonlarca aday bekleyen KPSS ile ilgili araştırma yapmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen sınav tarihinin detaylarını haberimizde paylaştık. Lisans KPSS sınavları ne zaman başlıyor? 2021 KPSS sınavının ücreti ne kadar? İşte KPSS'ye dair tüm detaylar...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:18
Lisans KPSS başvuruları tarihleri ne zaman? KPSS ücretleri ne kadar?
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Lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

-2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta gerçekleşecek.

-2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek.

-ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

-KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da bitecek

2021 KPSS ücretleri

-KPSS 2021 ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yılın ücretleri ise şu şekildeydi:

-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

-KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

-ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
KPSSTarihAlanücretLisansMemurSınav
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