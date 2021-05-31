Lisans KPSS başvuruları tarihleri ne zaman? KPSS ücretleri ne kadar?

Lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
-2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta gerçekleşecek.
-2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek.
-ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 KPSS ücretleri
-KPSS 2021 ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yılın ücretleri ise şu şekildeydi:
-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
-KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
-ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
Son Güncelleme: 31.05.2021 21:18