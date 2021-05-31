Lisans KPSS başvuruları tarihleri ne zaman? KPSS ücretleri ne kadar?

Lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

-2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta gerçekleşecek.

-2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek.

-ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 KPSS ücretleri

-KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da bitecek

-KPSS 2021 ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yılın ücretleri ise şu şekildeydi:

-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

-KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

-ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL