LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?

1 milyondan fazla öğrencinin girdiği LGS sınavı bugün tamamlandı. Sınav sonrasında birçok öğrenci ile velinin araştırdığı konulardan birisi LGS’ye girmeden liseye gidilip gidilmeyeceği oldu.

LGS’ye girmeden lise tercihi yapılır mı?

LGS sınavından alınan puan ile öğrenciler tüm okul türlerinden minimum iki, maksimum beş tercih yapma hakkına sahip. Geçtiğimiz sene tercih hakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ona çıkarılmıştı.

LGS sınavına girmeyen öğrenciler içinse Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani, LGS sınavına girmeyen öğrenciler yakınlarındaki okula gitmek için tercih yapamayacak.

Adrese bağlı lise sorgulaması

Adrese bağlı lise sorgulaması, ilerleyen günlerde yayınlanacak sınavsız okul boş kontenjan bilgileriyle rahat bir şekilde görüntülenebilecek.

Adrese dayalı lise sorgulaması adına öğrencinin kimlik numarasıyla okul numarasının büyük önemi var.

Bu aşamalar sonrasında il ile ilçeye ait bilgiler de giriliyor. Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Meslek Programı gibi seçeneklerden bir tanesi isteğe göre işaretlenebiliyor.

Kayıt alanının aracılığı ile, kayıt alanında olan, komşu kayıt alanın da bulunan ve kayıt alanının dışında yer alan okullar da görüntüleniyor.