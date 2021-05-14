LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?

Liselere Geçiş Sınavı
(LGS
) 2021 yılında 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bakan Ziya Selçuk
ise LGS takviminde herhangi bir değişikliğin olmayacağından bahsetti. Sınav için öğrenci farklı bir başvuru işlemine gerek duymadan katılabileceğini aktarırken 2021 senesi için merkezi sınavda dil bilgisi
sorularının olmayacağını söyledi.
Akıl yürütme ve muhakeme soruları olacak!
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, bu seneye özel dil bilgisi sorularının olmayacağına değindi. Özellikle akıl yürütme ve muhakeme soruları yer alırken öğrencilere başarılar diledi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 18:41
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