LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?

Akıl yürütme ve muhakeme soruları olacak!

) 2021 yılında 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bakanise LGS takviminde herhangi bir değişikliğin olmayacağından bahsetti. Sınav için öğrenci farklı bir başvuru işlemine gerek duymadan katılabileceğini aktarırken 2021 senesi için merkezi sınavdasorularının olmayacağını söyledi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, bu seneye özel dil bilgisi sorularının olmayacağına değindi. Özellikle akıl yürütme ve muhakeme soruları yer alırken öğrencilere başarılar diledi.

