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LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?

Liselere Geçiş Sınavı olarak bilinen (LGS) çok az bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak? sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS hakkında açıklamaları haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 18:41
LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2021 yılında 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bakan Ziya Selçuk ise LGS takviminde herhangi bir değişikliğin olmayacağından bahsetti. Sınav için öğrenci farklı bir başvuru işlemine gerek duymadan katılabileceğini aktarırken 2021 senesi için merkezi sınavda dil bilgisi sorularının olmayacağını söyledi.

Akıl yürütme ve muhakeme soruları olacak!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, bu seneye özel dil bilgisi sorularının olmayacağına değindi. Özellikle akıl yürütme ve muhakeme soruları yer alırken öğrencilere başarılar diledi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
LGSLiselere Geçiş SınavıDil BilgisiKonuZiya Selçuk
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