LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitime devam eden milyonlarca 8. sınıf ve 12. sınf öğrencisi sene sonunda yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarının müfredatının değişip değişmeyeceğini merak ediyor.
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi?
2020 LGS ve YKS'de müfredat daraltılmıştı
Öte yandan geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Mart ayında korona virüs pandemisi sebebiyle ilk kez uzaktan eğitime geçilmiş ve yıl uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı. 2020 yılında yapılan LGS ve YKS sınavlarında müfredat daraltılmış, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ikinci dönem konularından sorular sorulmamıştı.
Son Güncelleme: 05.12.2020 15:53