LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitime devam eden milyonlarca 8. sınıf ve 12. sınf öğrencisi sene sonunda yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarının müfredatının değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

LGS ve YKS müfredatı değişecek mi?

2020 LGS ve YKS'de müfredat daraltılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yakından ilgilendiren LGS ve YKS müfredatıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık 2021 yılında yapılacak olan 8. sınıf öğrencilerinin ter dökeceği LGS ve 12.sınıf öğrencilerinin ter dökeceği YKS ile ilgili olarak müfredatın değişmeyeceğini, sınava girecek öğrencilerin tüm konulardan sorumlu olacağını duyurmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Mart ayında korona virüs pandemisi sebebiyle ilk kez uzaktan eğitime geçilmiş ve yıl uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı. 2020 yılında yapılan LGS ve YKS sınavlarında müfredat daraltılmış, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ikinci dönem konularından sorular sorulmamıştı.