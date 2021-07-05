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LGS tercih hakkı ve tercihler için son başvuru tarihleri

6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavının ardından binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen LGS sınavının sonuçlarını 30 Haziran 2021’de açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, LGS tercihleri için son gün ne zaman? Öğrencilerin LGS sınavında kaç tercih hakkı olacak? Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sınav tercihlerine dair detaylar haberimizde.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:06
LGS tercih hakkı ve tercihler için son başvuru tarihleri
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Öğrencilerin merakla beklediği LGS sınavını Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran 2021 tarihinde açıkladı. 5 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS sınav tercihleri için binlerce öğrenci araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler 5-16 Temmuz tarihleri arasında meb.gov.tr web adresinden LGS sınav tercihlerini yapabilecekler.

Öğrencelerin LGS’de kaç tercih hakkı olacak?

Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan liselere tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmeye göre gerçekleştirilecek tercihlerde öğrenciler ilk 3 tercihlerini kayıt alnında yer alan okullar arasından seçmek kaydıyla en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca öğrenciler LGS tercihlerinde okul türüne göre Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinden en fazla 3’ünü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme sonucu tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 okulu,  pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okulu seçebilecekler. Yani toplamda LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin 20 adet tercih hakkı bulunuyor.

LGS tercih ekranında yeşil renkli okullar yerleşim yerinde yer alan liseleri mavi renkli okullar yerleşim yerine komşu liseleri, kırmızı renkli okullar ise yerleşim bölgesine uzak ve il dışında yer alan okulları temsil etmektedir. Öğrenciler bu renklere göre tercih edecekleri okulları seçebilecekler.

LGS tercihi yapmak için tıklayınız.


Son Güncelleme: 05.07.2021 18:06
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Anahtar Kelimeler:
E-okulMebLGS 2021 Tercihleri
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