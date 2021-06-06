LGS Sınavında devlet puan veriyor mu? LGS sınavında devlet 100 puan veriyor mu?

LGS sınavı liselere geçiş olarak bilinirken 500 puan üzerinden hesaplamalar gerçekleşecek. Sınavın gelmesi ile öğrencilerde meraklar arttı. Devlet tarafından ek puan verilip verilmeyeceğine dair araştırmalar devam ediyor. LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleşmesi ile Sözel ve sayısal alanda 90 soru Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, yabancı dil ve din kültürü gibi dersler sınavda yer alacaktır. Öğrenciler tarafından bütün sorular doğru cevaplandığı takdirde 500 tam puan alınıyor.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Sınava girecek öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorular arasında devletin puan verip vermeyeceği oldu. Fakat bunun gibi bir durumun söz konusu olmadığı açıklandı. Devlet tarafından sınava giren öğrencilere puan verilmeyecektir. Her öğrenci cevapladığı soruların kat sayıları kadar puan alacaktır.

LGS’ye girecek öğrencilerin puan hesaplamasında standart sapma ve toplam ağırlık standart puan göz önünde bulundurulacaktır. Hesaplanan toplam ağırlık standart puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 puan olarak dağılım gerçekleşecektir.