LGS sınavına girecek öğrenciler dikkat! Uzmanından cep telefonu uyarısı..

Milyonlarca öğrenci heyecanla Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanırken 1 hafta sonra yapılacak olan sınav hakkında uzman bir isimde çok önemli uyarılar geldi. 8. sınıf öğrencilerinin 6 Haziran günü girecekleri olan sınavla ilgili yapılan hazırlıklar hakkında konuşan Uğur Okulları'nda PDR ve Ar-Ge bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı Barış Sezgin, adaylar hakkında önerileri ise şöyle sıraladı:

ÖĞRENCİ EKSİĞİNİ MUTLAKA TAMAMLAMALI:

Sınava çok öğrenci katılacak ve doğru yanıt verilen bir soru öğrencinin yüzdelik dilimini etkileyecek. Bu sebepten her öğrenci hangi konularda başarısızsa bunu fark etmeli ve bu eksiği mutlaka tamamlamalı.

PLAN 40 DAKİKA OLMALI

Öğrenciler zor olarak gördükleri alanlarda fazladan bir soru yapabilmeli ve ders çalışma sürelerini mutlaka 40'ar dakika olarak ayarlamalı.

BOL BOL NEFES EGZERSİZİ

Heyecanın ve kaygının giderilebilmesi için öğrenci bol bol nefes egzersizi yapmalı. Çünkü derin nefes alıp vermek kalp atışlarını yavaşlatır ve vücut kontrol altında olduğu için kaygılar azalır.

CEP TELEFONUNDAN NUTLAKA UZAK DURUN

Özellikle sınava hazırlık dönemlerinde dikkat dağıtıcı olarak değerlendirilen cep telefonlarından bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar uzak durulması gerekiyor. Öğrencinin derse konsantresini verdiği arada gelen bir SMS veya sosyal medya bildirimi çalışmayı olumsuz etkilerken öğrenmeyi de geciktirir.

UYKU DÜZENİ YARATIN

Özellikle ergenlik döneminde şart olan uyku düzeni sınava hazırlık döneminde de çok önemlidir. Başarıyı yakalayabilmek için kendinize mutlaka bir uyku düzeni belirleyin ve bunu uygulayın.