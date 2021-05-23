LGS sınavı otomatik başvuru nasıl yapılır?

Ortaokul seviyesinde olan ve iyi bir lise kazanmak isteyen öğrencilerin gündeminde son dönemde LGS sınavı bulanıyor. 2021 LGS sınavı çok yakında yapılacak. Öğrenciler 2021 LGS sınavı ne zaman, 2021 LGS sınavı başvurusu ne zaman, 2021 LGS nasıl otomatik başvuru yapılır sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

LGS Ne Zaman?

Liselere geçiş Sınavı olarak adlandırılan LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturum sabah saat 09:30’da yapılacakken ikinci oturum ise 11:30’da gerçekleştirilecek.

2021 LGS başvuruları koronavirüs salgını sebebiyle otomatik olarak yapılacak. Sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler için bakanlık tarafından otomatik başvuru sistemi geliştirildi. Bu başvuru sistemi sayesinde öğrencilerin başvuru yapmalarına gerek kalmadan sınava girişleri tamamlanmış olacak. E-Okul kaydı olan tüm öğrencilerin başvuruları otomatik tarafından yapılacak. E-Okul sistemine kaydı olmayanların kılavuzda göre başvuru yapmaları gerekiyor. LGS için sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerindeki veli bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.