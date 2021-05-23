İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

LGS sınavı otomatik başvuru nasıl yapılır?

LGS sınavı çok yakında yapılacak. Öğrenciler 2021 LGS sınavı ne zaman, 2021 LGS sınavı başvurusu ne zaman, 2021 LGS nasıl otomatik başvuru yapılır sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:38
LGS sınavı otomatik başvuru nasıl yapılır?
Takip Et:

Ortaokul seviyesinde olan ve iyi bir lise kazanmak isteyen öğrencilerin gündeminde son dönemde LGS sınavı bulanıyor. 2021 LGS sınavı çok yakında yapılacak. Öğrenciler 2021 LGS sınavı ne zaman, 2021 LGS sınavı başvurusu ne zaman, 2021 LGS nasıl otomatik başvuru yapılır sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

LGS Ne Zaman?

Liselere geçiş Sınavı olarak adlandırılan LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturum sabah saat 09:30’da yapılacakken ikinci oturum ise 11:30’da gerçekleştirilecek.

2021 LGS başvuruları koronavirüs salgını sebebiyle otomatik olarak yapılacak. Sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler için bakanlık tarafından otomatik başvuru sistemi geliştirildi. Bu başvuru sistemi sayesinde öğrencilerin başvuru yapmalarına gerek kalmadan sınava girişleri tamamlanmış olacak. E-Okul kaydı olan tüm öğrencilerin başvuruları otomatik tarafından yapılacak. E-Okul sistemine kaydı olmayanların kılavuzda göre başvuru yapmaları gerekiyor. LGS için sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerindeki veli bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LGSOtomatik Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
Okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB Karneler ne zaman verilecek?
Okullarda bu yıl karne verilecek mi? 2021 MEB Karneler ne zaman verilecek?
2021 LGS boş kalan kontenjanlar ve Lise taban puanları listesi açıklandı mı?
2021 LGS boş kalan kontenjanlar ve Lise taban puanları listesi açıklandı mı?
LGS salon görevlisi nedir? 2021 LGS sınav görevi puan ve ücret listesi
LGS salon görevlisi nedir? 2021 LGS sınav görevi puan ve ücret listesi
Engelli öğretmen ataması 2021 yılında yapılacak mı? 2511 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Engelli öğretmen ataması 2021 yılında yapılacak mı? 2511 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Aile hekimi nedir? Aile hekimi sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021
E-devlet üzerinden HES kodu alma 2021
Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.