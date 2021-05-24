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LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından liseye geçmek için hazırlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) çok az bir süre kala adaylar heyecanı bekleyişini sürdürüyor. Milyonlarca öğrencinin aklındaki soru LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun şekilde internette aratılıyor. 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan LGS için tüm merak edilenler haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
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Her sene düzenli olarak gerçekleşen LGS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından hazırlanan Liselere Geçiş Sınavı 2021 yılı 6 Haziran’da gerçekleşecek. Adaylar LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Selçuk sınav hakkında değişiklik yapılacağını duyurdu. Ders konularından bahseden Selçuk, bu yıla özel öğrencilere dil bilgisi sorularının olmayacağını söylemişti. Sınav daha çok akıl yürütme ve muhakeme ağırlıklı olacak açıklamasında bulunan Selçuk adayları rahatlattı.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2021 LGS kılavuzuna göre; öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Sınav 6 Haziran Pazar günü tüm sınav merkezlerinde saat 09.30’da başlayacak. İki oturumdan oluşacak olan sınavın ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda 50 soru sözel olurken 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise sayısal ağırlıklı olurken 40 sorudan sorumlu tutulacak. Süre ise 80 dakika olacak.

2021 LGS sonuçları açıklanma tarihi!

Milli Eğitimin açıklamasına göre 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde adayların erişime açılacak.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:13
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