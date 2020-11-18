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LGS sınav müfredatı değişecek mi ?

Kabine toplantısında alınan karar gereği yüz yüze eğitime 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilmesi ve bu tarihe kadar uzaktan eğitime devam edileceğinin açıklanmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak açıklama geldi.Peki LGS müfredatı değişecek mi? 2021 LGS ne zaman yapılacak?Detaylar haberimizde..

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:16
LGS sınav müfredatı değişecek mi ?
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Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında korona virüs vaka sayılarında artışların görülmesinden sonra eğitim alanında da yeni tedbirler alınmış ve aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitime 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiği bu tarihe kadar eğitim öğretimin uzaktan eğitim olarak devam edeceği açıklamıştı.

LGS SINAV MÜFREDATI DEĞİŞECEK Mİ?

Uzaktan eğitim süreci ile ilgil olarak az önce Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Sürecin devanımın nasıl olacağı ile ilgili önemli bilgilerin bulunduğu açıklamada merkezi sınav LGS ile ilgili olarak önemli bir nokta vardı.

Yapılan açıklamada merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirileceği ve detayların en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Yani LGS sınav müfredatında değişiklik yapılacağına dikkat çekildi.


Konuyla ilgili detaylar ise önümüzde ki haftalarda açıklanacak.

2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan Bakanlık tarafından 2021 LGS'nin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

 

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 21:16
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