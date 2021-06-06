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LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

MEB tarafından düzenlenen LGS, Haziran Pazar günü itibarıyla sona erdi. Peki sınav görevlilerinin ücretleri ne zaman yatacak? LGS salon görevli ücretleri belli oldu? LGS komisyon üyesi ücretleri 2021 ne kadar? İşte detaylar…

06 Haziran 2021 Pazar 19:26
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
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Bugün yapılan LGS sonrasında sınavda görev alanlar, ücretlerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki LGS komisyon üyesi ücretleri kaç TL olarak belirlendi?

2021 LGS salon görevli ücretleri

Salon başkanı: 237 tl

Gözetmen: 198 tl

Yedek gözetmen: 158 tl

Bina yöneticisi: 264 tl

Bina yönetici yardımcısı: 237 tl

Bina sınav sorumlusu: 396 tl

Bina sorumlu yardımcısı: 264 tl

Bna yönetici yardımcısı: 237 tl

Bina sınav sorumlusu: 396 tl

Bina sorumlu yardımcısı: 264 tl

Bina komisyon üyesi: 237 tl

Salon başkanı: 230 tl

Cezaevi salon başkanı: 238 tl

Gözetmen: 223 tl

Ceaevi gözetmen: 223 tl

Yedek gözetmen :167 tl

Yardımcı engelli gözetmen: 279 tl

E-sınav uygulama sorumlusu: 209 tl

E sınav salon başkan: 181 tl

E-sınav salon gözetmeni: 167 tl

LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak?

Lgs komisyon üyesi ücretlerini ne zaman verileceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

LGS sınav süresi kaç dakika?

1. oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

2021 LGS kontenjanı nasıl olacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 56 bin 396, 

Fn liselerine 36 bin 980, 

Sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, 

Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, 

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:26
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